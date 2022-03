Blanco e l’insospettabile passato da calciatore: le parole su Totti spiazzano tutti

Blanco in queste ultime settimane continua ad essere protagonista della scena grazie alla vittoria a Sanremo 22, in coppia con Mahmood in gara con la canzone Brividi… ma se vi dicessimo che l’artista ha anche un passato da calciatore?

Giovane, pieno di talento e dalla vena cantautoriale pazzesca, profonda, sentimentale e che fonda le sue radici in diversi generi musicali… Blanco è questo e molto di più dato che, a soli 19 anni, ha messo a segno una lunga serie di successi in attesa, adesso, di salire anche sul palco dell’Eurovision Song Contest. Una carriera in salita per l’artista che ha già segnato il panorama della musica italiana.

A tenere banco nel mondo del web in queste ore, però, troviamo delle dichiarazioni che il giovane cantante ha rilasciato durante una lunga intervista al programma “Piedi x terra”.

Il passato da calciatore di Blanco

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo le nuove dichiarazioni che Blanco ha rilasciato sul suo passato, prima di intraprendere e avviare una carriera stellare nel campo della musica.

Il giovane artista, con un passato da calciatore, ricordando gli anni in campo ha dichiarato: “Quando giocavo a calcio ero più gambe che palla, quindi ero Fabbro. Ero un difensore super ignorante. Mi piaceva giocare con la passione, con la forza, mi piaceva il clima di squadra che si creava, eravamo tutti uniti. Quando tu ci metti la forza e la voglia, penso che tu riesca a trasmetterla anche al resto della squadra: per me il calcio era uno sfogo, come una cosa che mi faceva star bene. Penso che anche i calciatori professionisti giochino perché dà uno sfogo fisico. È un modo per liberare le emozioni”.

LEGGI ANCHE -> Lazio – Al capolinea la sua avventura a Roma, pronti i sostituti

LEGGI ANCHE -> Asta benefica con le maglie indossate dai calciatori: è rissa sul web per aggiudicarsele

Blanco e Francesco Totti: l’incredibile ricordo

Successivamente, Blanco ha avuto modo di spiegare come il suo percorso da atleta si sia concluso dopo il trasferimento da Calvagese, qui dove è nata anche la sua passione per la musica: “Essere in mezzo alla natura per me è necessario. Infatti, anche nel posto in cui mi sono trasferito c’è il lago. A me piace sempre avere il contatto con il verde”.

L’intervista in questione, in seguito, si conclude con il commento di Blanco su due stelle del calcio, una delle quali è proprio Francesco Totti: “Baggio? Non me lo ricordo, però Baggio è Baggio: anche se non te lo ricordi, te lo ricordi. Quando ero piccolo mi sono appassionato vedendo i suoi video. A Brescia Baggio è un po’ come Totti a Roma”.