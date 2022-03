Lazio – Al capolinea la sua avventura a Roma, pronti i sostituti

La Lazio si prepara al calciomercato, a giugno si farà pulizia nella rosa, un nome scalda l’ambiente biancoceleste, grande interesse per un giocatore della serie A da strappare alla concorrenza.

In casa Lazio si pensa già al mercato estivo. Con i molti giocatori in scadenza a giugno, i biancocelesti stanno sondando il terreno per trovare offerte a parametro zero.

Maurizio Sarri, consapevole di poter perdere calciatori del centrocampo fondamentali, si sta già muovendo in anticipo. Il tecnico toscano infatti avrebbe già parlato con il direttore sportivo Tare per sondare il terreno su alcuni giocatori della Serie A in scadenza di contratto.

Un giocatore della Lazio sta vivendo una stagione particolare. Inizialmente il rapporto con l’allenatore non era dei migliori e l’avvio di campionato è stato condito da tante panchine. Poi il sereno fino al derby prima della sosta, perso 3 a 0. Il rapporto tra Sarri e il centrocampista si era nuovamente incrinato. La sosta dovrebbe aver aiutato a tranquillizzare la situazione ma il futuro dello spagnolo a Roma non è più così certo.

Il classe ’92 potrebbe a fine stagione chiedere alla società di essere messo sul mercato. Il poco minutaggio di quest’anno e i rapporti tesi con il tecnico sarebbero due dei motivi per i quali Luis Alberto sarebbe pronto a trovare una nuova squadra che gli permetta di avere un ruolo cruciale e di competere ad alti livelli.

L’attuale contratto lega lo spagnolo al club capitolino fino al 2025, ma davanti ad un’offerta superiore ai 40 milioni di euro, Lotito potrebbe pensare di venderlo per portare denaro nelle casse laziali da utilizzare per nuovi innesti. Alla finestra sembrerebbe esserci la Juventus da sempre interessata allo spagnolo.

La Lazio a centrocampo ha in scadenza solo, l’ex Liverpool, Lucas Leiva. Per Zaccagni, acquisito a titolo temporaneo, gratuito e per una stagione dall’Hellas Verona, la società romana ha l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi delle condizioni legate a particolari risultati sportivi. Il costo è di 7 milioni di euro pagabili in tre annualità.

I piani di Sarri

I biancocelesti però nel caso in cui Luis Alberto dovesse partire non si farebbero trovare impreparati. Sarri e Tare recentemente hanno discusso dei futuri piani della squadra e l’allenatore ha espresso le proprie idee e fatto due nomi in particolare su cui puntare questa estate.

Il piano per la finestra estiva del calciomercato è quella di rafforzare la rosa in difesa e a centrocampo e trovare un vice Immobile. I giocatori in scadenza di contratto non sono pochi, l’allenatore e la dirigenza hanno già dei piani per aggiudicarsi alcuni di loro.

In difesa da tempo i biancocelesti hanno messo gli occhi sul rossonero Alessio Romagnoli che a giugno si svincolerà dal club milanese. L’obiettivo per rinforzare il reparto difensivo è Nicolò Casale dell’Hellas Verona.

Il piano per il centrocampo che è venuto fuori dopo l’incontro tra la dirigenza e il tecnico è quella di puntare su due giocatori in scadenza di contratto con le rispettive squadre a giugno. I nomi che sarebbero venuti fuori sono: Riccardo Saponara, trequartista della Fiorentina, e Filip Djuricic, centrocampista del Sassuolo.