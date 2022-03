Cristiano Ronaldo, che botta! Ingaggio ridotto, è una furia

Cristiano Ronaldo non trova pace, dopo le voci che vorrebbero ormai finita la sua epoca d’oro, un’altra pesantissima tegola si abbatte su di lui: nessuno poteva immaginare una conseguenza simile.

Il periodo di Cristiano Ronaldo non è dei migliori dopo essersi trasferito la scorsa estate dalla Juventus al Manchester United.

Cristiano Ronaldo, impegnato attualmente nei playoff Mondiali con il suo Portogallo, ha ricevuto dal fronte Manchester una brutta notizia legata al suo ingaggio, che vedrà una riduzione per un motivo. La novità non renderà di certo felice il fuoriclasse portoghese.

Cristiano Ronaldo, la stagione al di sotto delle aspettative

Dopo i successi galattici vissuti con la maglia del Real Madrid e gli scudetti conquistati con la Juventus, la scorsa estate Cristiano Ronaldo ha deciso di tornare nel club che ha lanciato la sua vincente carriera dopo lo Sporting Lisbona. Tuttavia, la sua stagione con i Red Devils non ha rispettato le aspettative dei tifosi di Old Trafford, che al suo arrivo sognavano in grande.

Il fuoriclasse 37enne da solo non basta: il Manchester United si trova infatti al 5° posto in classifica dopo una stagione fatta di alti e bassi. L’uscita dalla Champions League agli ottavi contro l’Atletico Madrid ha fatto male, aggravata maggiormente dal fatto che il quinto posto lascerebbe i Red Devils fuori dalla Champions il prossimo anno.

Brutta grana per Ronaldo, la perdita è gravissima e sarà sempre peggio

La scorsa estate per andare incontro alle esigenze del Manchester United Ronaldo ha rinunciato a circa 750 mila sterline a settimana. Una cifra importante, che ha però fatto a meno per agevolare la situazione finanziaria del club e per via della sua età che avanza e che non lo fa più essere al livello top di qualche anno fa.

Tuttavia, è emerso un nuovo clamoroso retroscena che ha fatto perdere un’importante cifra a CR7. Le cifre sul suo contratto erano infatti legate ai successi dello United, che in questa stagione non vincerà nulla.

Il Sun ha svelato che l’eliminazione dalla Champions si è rivelata una beffa anche dal punto di vista economico per Ronaldo, in quanto la mancata qualificazione ha fatto perdere all’astro portoghese 2,5 milioni di euro. Una situazione che potrebbe aggravarsi nel caso in cui lo United non si qualificasse alla prossima Champions, dato che perderebbe ancora più soldi. Una situazione che potrebbe addolcirsi solo con la conquista del titolo di capocannoniere della squadra, di cui è attualmente il massimo marcatori con 12 reti.