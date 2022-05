Brooklyn Beckham a spasso con la moglie Nicola: le immagini fanno il giro del mondo

Sono trascorse poche settimane dalla celebrazione del matrimonio tra Brooklyn Beckham e la giovanissima Nicola Peltz, la coppia è concentrata a vivere a pieno la gioia della vita da sposini così come dimostrato dalle immagini che in queste ore hanno fatto il giro del mondo.

L’evento mondano del 2022, senza ombra di dubbio, è stato rappresentato dal matrimonio del giovane figlio di Victoria e David Beckham, un evento che ha catturato l’attenzione dei media su scala mondiale e non solo.

Recentemente, così come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, a monopolizzare la scena anche in campo social sono state delle foto e i video realizzati nei giorni scorsi per le vie di Los Angeles.

La nuova vita di Brooklyn e Nicola

Sono state delle settimane davvero molto ricche e piene di grandi emozioni per Brooklyn e Nicola, il tutto grazie alla bellissima festa di matrimonio che la coppia ha organizzato durante l’ultimo anno e destinata a far discutere il web ancora per molto tempo.

A tenere banco nel mondo del web in queste ore, dunque, troviamo la giovane coppia a poche settimane dal matrimonio, intenta a costruire una nuova quotidianità fatta di piccole e semplici abitudini come la ‘spesa al supermercato’. La conferma di quanto detto, non a caso, arriva delle foto che nel corso degli ultimi giorni hanno subito fatto il giro dei social network.

La costosissima macchina della coppia

A catturare l’attenzione dei media, però, non è stata la semplice passeggiata che Brooklyn Beckham si è concesso al mercato insieme alla moglie Nicola Peltz in uno dei mercatini alimentari di Los Angeles, bensì la macchina che la coppia ha usato in suo favore per muoversi in città.

Il mezzo a cui facciamo riferimento, dunque, è una bellissima Jaguar vintage del valore commerciale di 500mila dollari… un’automobile da sogno e che, inevitabilmente ha catturato l’attenzione dei media facendo discutere anche i fan di Brooklyn Beckham.