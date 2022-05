Brooklyn Beckham e Nicola Pelzt l’ultima follia prima delle nozze: la somma da capogiro spesa per le fedi

Il matrimonio tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz è stato l’evento più atteso della stagione mondana del 2022, non a caso entrambe le famiglie dei due ragazzi non ha badato a spese nel tentativo di realizzare tutti i loro sogni… acquistando persino delle fedi nunziali dall’ingente valore economico.

Tutto doveva essere perfetto per Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, entrambi eredi di due delle famiglie più potenti al mondo se consideriamo il fatto che un tempo i Beckham sono stati annoverati come più ricchi della regina mentre i Paltz rientrano tra le famiglie più ricche d’America.

Quanto detto fatto in modo che l’organizzazione del matrimonio per entrambe le famiglie fosse curata in ogni minimo dettaglio, sia per quanto riguarda la cerimonia che in vista dell’organizzazione delle vite future di entrambi i ragazzi.

L’ultima follia fatta da Brooklyn e Nicola prima del matrimonio

Nel mirino dell’attenzione del web nel corso delle ultime settimane troviamo le nozze celebrate tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, Dato che la loro Unione è stata considerata anche un accordo finanziario realizzato da entrambe le famiglie che hanno voluto mettere al sicuro il futuro di entrambi i figli e anche i loro possedimenti.

Nicola Peltz, inoltre, non è badato a spese per il suo abito da sposa dallo stile ultra chic e per certi versi vintage, considerato uno dei vestiti più eleganti sfoggiati nell’ultimo ventennio quasi nello stesso livello di quello sfoggiato anni fa dalla duchessa di Cambridge Kate Middleton nonché molto amica di Victoria Beckham.

A ogni modo, a tenere banco il mondo del web troviamo la diffusione della notizia riguardante l‘ultima follia che la giovane coppia ha fatto prima di diventare marito e moglie in vista, appunto, del loro grande giorno.

Le fedi nuziali dal costo esagerato

Recentemente, Brooklyn e Nicola hanno da poco la prima vera e propria uscita in pubblico in occasione dell’evento Met Gala, qui dove i più attenti hanno subito notato le fedi d’oro che la coppia ha indossato il giorno del matrimonio giurandosi amore eterno.

Si tratta di fedi d’oro che, secondo quanto reso noto anche da Page Six, interamente tempestati di diamanti da circa 0,60 carati ciascuno, una caratteristica molto particolare che avrebbe determinato così il loro costo. Infatti, sembrerebbe che per la realizzazione del simbolo d’amore tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz i due abbiano investito dai 38.000 ai 47.000 euro.

Il tutto non finisce qui, dato che secondo alcuni rumors il rampollo di casa Beckham ha chiesto alla sua fatto la proposta di matrimonio a Nicola donandole un anello il cui valore stimato è quello di circa 300.000 euro.