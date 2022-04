Lazio – Milan, è rivolta social: dura lite in campo e tifosi inferociti, che caos!

Polemiche dopo Lazio-Milan: durante la partita c’è stato una forte lite in campo che ha portato ad una vera e propria rivolta sui social, i tifosi non perdonano il gesto.

È successo di tutto nel finale del match fra Lazio e Milan: le polemiche sui social non cennano a placarsi in seguito ad un acceso scontro sul campo.

Il finale di Lazio-Milan ha regalato tantissime emozioni, ma anche altrettante polemiche. I rossoneri hanno vinto grazie al gol di Tonali in pieno recupero che ha fissato il punteggio sull’1-2 finale. La rete del numero 8 ha un peso elevatissimo nella corsa scudetto, poiché il pareggio avrebbe complicato in modo non indifferente il finale di stagione della squadra di Pioli.

Dall’altra parte, invece, Sarri non ha colto l’occasione di assaltare Roma e Fiorentina nella corsa all’Europa League. Il match, inoltre, si è giocato in un clima surreale a causa dell’ormai nota questione sui prezzi dei biglietti: allo Stadio Olimpico si sentivano più cori dei milanisti a causa degli spalti quasi vuoti.

Come anticipato, però, ci sono state diverse polemiche dopo il triplice fischio: i tifosi sui social sono letteralmente insorti.

Lazio-Milan, finale incandescente: i tifosi non ci credono

Il Milan ha strappato 3 punti d’oro rimontando il gol di Immobile grazie alle reti di Giroud e Tonali. Il destro vincente del numero 8 rossonero è stato figlio di due gravissimi errori individuali della difesa laziale: prima Marusic ha perso un pallone sanguinoso e poi Acerbi ha letto male la situazione regalando la chance ad Ibrahimovic di fornire l’assist vincente.

LEGGI ANCHE -> Roma – Mourinho e la polemica al veleno: “Con lui avremmo vinto contro il Napoli”

Ai tifosi non è sfuggita la reazione di Acerbi al gol subito al 92′: il difensore, con il pallone in mano, aveva un ghigno sul volto. Si è trattata di una risata isterica per la partita persa in modo incredibile, ma ai tifosi biancocelesti non è affatto piaciuto il suo sorriso. Inoltre, Marusic ha affrontato il compagno di squadra in modo molto deciso urlandogli in faccia una frase che, dal labiale (non chiarissimo), pare essere “È colpa tua!”.

I tifosi hanno preso pesantemente di mira Acerbi: il rapporto fra le due parti, durante questa stagione, si è complicato in modo quasi irrimediabile. La frattura, infatti, pare insanabile: tutto è nato a causa di un’esultanza polemica del difensore dopo un gol al Genoa. Dopo quella partita, inoltre, ha anche dichiarato: “Delle critiche me ne frega meno di niente”.

Le scuse e poi la spiegazione: le parole di Acerbi

La parte più calda del tifo biancoceleste continua a contestare Acerbi e l’episodio di Lazio-Milan ha complicato ulteriormente la situazione. Il difensore ha ricevuto subito molti insulti sui social a causa della risata dopo la rete del Milan ed è stato costretto a spiegare l’accaduto tramite due tweet.

Le sue parole, però, non hanno placato l’ira dei tifosi, che in queste partite rimanenti riserveranno accoglienze poco calorose al giocatore. Eppure, Acerbi era uno dei più applauditi fino a poco tempo fa grazie ad ottime prestazioni e ad un forte attaccamento alla causa biancoceleste.

LEGGI ANCHE -> Napoli avvisato: tre offerte caldissime per Koulibaly, lui ha già scelto

Non è da escludere che queste tensioni così forti possano portare ad una cessione in estate. Con l’imminente arrivo di Romagnoli a parametro zero, Acerbi potrebbe essere sacrificato sul mercato.