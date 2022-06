Carolina Marcialis incontenibile: la foto del suo lato b fa impazzire il web

I riflettori del web tornano ad essere concentrati sulla moglie di Antonio Cassano, Carolina Marcialis che ha da poco condiviso nella sua pagina Instagram uno scatto che ha messo in risalto il suo lato B da urlo.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere crescere notevolmente la notorietà di Carolina Marcialis diventata una delle donne più seducenti del panorama social italiano, oltre che un atleta seguitissima dagli amanti della pallanuoto.

Recentemente a far discutere sono state le numerose foto che Carolina Marcialis ha condiviso nella sua pagina Instagram giudicate super seducenti da parte dei fan e follower della moglie di Antonio Cassano.

Scatto luci rosse per Carolina Marcialis

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli ultimi anni Carolina Marcialis ha davvero conquistato il panorama dei media e il popolo del web grazie alla pubblicazione di vari scatti che raccontano la sua quotidianità ma allo stesso tempo la sua carriera da social influencer.

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva anche dal nuovo post che Carolina Marcialis ha condiviso nella sua pagina social, uno scatto giudicato subito sensuale e alluci rosse.

La moglie di Cassano colpisce ancora

Carolina Marcialis ancora una volta riesce a conquistare l’attenzione dei media del popolo del web attraverso la pubblicazione di uno scatto super seducente che lei stessa ha realizzato posando allo specchio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CAROLINA MARCIALIS ☯︎ (@carolinamarcialis)

Facciamo riferimento a una foto pubblicata in queste ultime ore riuscendo a mettere in risalto il suo lato B da urlo e non solo, dato che a lasciare senza parole troviamo la sua perfetta forma fisica e il corpo statuario che Carolina Marcialis è riuscita ad ottenere nel tempo grazie ad un’intensa attività fisica in qualità di atleta. Una foto che in men che non si dica ha riscosso un boom di like.