Messi fuori di sè, la confessione scioccante del compagno di squadra: “Voleva uccidermi”

Leo Messi completamente fuori di sè, il suo compagno di squadra confessa uno scioccante retroscena negli spogliatoi: “Voleva uccidermi”.

Il compagno di squadra e di nazionale ha rivelato un aneddoto clamoroso e scioccante circa il numero 30 del PSG, le sue parole hanno spiazzato tutti: ecco quello che è successo.



Una stagione clamorosamente fallimentare quella del PSG.

Il club francese, oramai da anni sulla bocca di tutti per via delle folli spese di mercato che ne hanno caratterizzato l’ultimo decennio, dopo un’estate ancor più faraonica del passato, ha portato a casa la sola Ligue 1 deludendo tutte le aspettative.

I parigini in estate avevano inserito in rosa campioni del calibro di Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e Messi ma nonostante ciò sono stati eliminati dall Champions agli ottavi per mano del Real Madrid e in territorio nazionale sono riusciti ad imporsi solo in campionato.

Inevitabile è cercare di capire i motivi che hanno portato a questo tracollo per certi inspiegabile di una squadra tanto forte.

Una delle ragioni principali, se non la principale, sta nel mancato spirito di squadra presente all’interno dello spogliatoio.

Prima ancora che delle gesta tecniche o dei risultati infatti, a risaltare nelle cronache sono stati i continui screzi tra i giocatori in particolare tra i più importanti.

Dopo l’eliminazione in Champions era stato per esempio Donnarumma a discutere con Neymar (lite poi smentita dai due sui social), lo stesso brasiliano aveva avuto modo di discutere con Mbappè pochi mesi prima.

Una situazione esplosiva che non ha escluso nemmeno Leo Messi.

Il fenomeno argentino infatti ha avuto lui stesso modo di litigare con un compagno di squadra così come raccontato dallo stesso protagonista della furia dell’ex Barcellona.

La furia di Messi, la lite in spogliatoio ha sconvolto tutti

La stagione di Messi è stata specchio di quella del PSG.

L’argentino ha reso ben al di sotto delle aspettative che inevitabilmente c’erano su di lui al punto che i tifosi del PSG non lo hanno risparmiato di bordate di fischi a seguito dell’uscita contro il Real in Champions.

La stagione no ha portato Messi a risultare eccessivamente nervoso e l’aneddotto raccontato da Leandro Paredes non fa altro che confermarlo.

Il mediano argentino ex Roma ha parlato a Goal.com rivelando un clamoroso screzio che il numero 30 del PSG ha avuto con lui: “Dopo una partita di Champions, Messi era così arrabbiato con me che sembrava pazzo”.

Paredes continua raccontando il dispiacere di quei momenti e lo stupore del post: “E’ stato brutto perchè sembrava volesse uccidermi. Poi dopo questo episodio ci siamo visti in nazionale e lui si è comportato come niente fosse”.

Uno scatto d’ira indubbiamente inatteso ma che da un ulteriore visione del grande nervosismo vissuto nello spogliatoio del PSG durante questa stagione.