Carolina Stramare e Dusan Vlahovic… di nuovo insieme? FOTO

Carolina Stramare e Dusan Vlahovic ancora una volta tornano ad animare le pagine dei magazine di cronaca rosa, diventano protagonisti della scena a seguito di una foto che innesca nuovamente il rumors sulla loro frequentazione.

Nel corso degli anni Carolina Stramare ha imparato a farsi spazio nel panorama social italiano e non solo, dato che non molti anni fa anche lei è stata annoverata tra le reginette di bellezza vincendo il concorso di Miss Italia. Recentemente, la Stramare ha avuto modo di mettersi in gioco anche in qualità di conduttrice per un programma sportivo, in diretta dal campo di calcio della serie B, mostrandosi superabile anche questa nuova veste per lei.

Da qualche mese a questa parte, però, l’ex Miss Italia è tornata ad essere protagonista dei media a seguito della presunta storia d’amore nata con Dusan Vlahovic, giocatore della Juventus ed ex fidanzato della star di donna Matteo Mariasole Pollio.

Carolina Stramare e Dusan Vlahovic… di nuovo insieme?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, non è la prima volta che Carolina Stramare e Dusan Vlahovic animano i magazine di cronaca rosa a seguito di un presunto flirt e di una relazione d’amore, la quale sarebbe tenuta volutamente nascosta da entrambi.

Non molto tempo fa, infatti, l’ex Miss Italia e il calciatore della Juventus erano stati avvistati insieme tanto da innescare i rumors circa una possibile storia d’amore nata tra di loro, anche se in un secondo momento a smentire la notizia in questione era stata proprio la Stramare affermando di essere single. La nuova foto apparsa, però, nella pagina Instagram dell’opinionista sportiva sembrerebbe confermare quello che un tempo era considerato solo un gossip.

Il calciatore della Juventus trova l’anima gemella

Fin dai tempi della frequentazione con l’attrice Mariasole Pollio, Dusan Vlahovic ha sempre manifestato un certo riserbo il medico della propria vita personale così come dimostrato anche dalla gestione della comunicazione dei suoi canali social, qui dove si curano solo ed esclusivamente le imprese messe in atto sul campo da calcio.

A destare l’attenzione dei media, non a caso, è stata una foto condivisa da Carolina Stramare nella quale ironicamente da un morso ad una mano che sembra essere quella di un uomo… non a caso i vari commenti condivisi dai fan Fanno riferimento alla possibilità che la mano in questione sia proprio quella del calciatore della Juventus. Uno scatto, quindi, che inevitabilmente ha fatto breccia nel cuore dei fan dell’ex Miss Italia e dei tifosi del calciatore certi del fatto che i due da tempo siano importante sentimento.