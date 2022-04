Premier League oscurata da un infortunio gravissimo: neppure i compagni non riescono a guardare VIDEO

Una domenica da dimenticare, l’ultima di Premier League. Quello che è successo è stato veramente drammatico. Le immagini fortissime dell’infortunio hanno scioccato giocatori e tifosi.

Il weekend di pasqua oltremanica ha visto 12 club impegnati nella 33esima giornata di campionato di Premier League.

Tottenham-Brighton apre la 33esima giornata. I Seagulls sono riusciti a espugnare il Tottenham Hotspur Stadium superando la squdra di Antonio Conte per 1 a 0. Il Manchester United che ospitava all’Old Trafford il Norwich vince grazie ad una tripletta di Cristiano Ronaldo che sale a quota 15 gol in campionato.

Ennesima vittoria del Brentford che supera il Watford per 2 a 1 mentre perde 0-1 l’Arsenal in corsa per un posto nella prossima Champions League. Perde 2-1 anche la semifinalista di Conference League, il Leicester in casa del Newcastle. Finisce 1-1 il match tra West Ham e Burnley.

Prosegue la corsa a quattro per l’ultimo posto valido per la prossima Champions League con gli Spurs a 57 punti e con una partita in meno giocata, Arsenal 54 punti e con due partite in meno giocate, Manchester United 54 punti e gli Hummers dietro con due punti in meno.

Un evento mai visto prima, quello che si vede è raccapricciante

La domenica pasquale inglese però è stata caratterizzata da un episodio drammatico avvenuto in un match di Premier. La partita più attesa di questa domenica era quella tra il West Ham, rivelazione del campionato in corsa per un posto in Champions e semifinalista in Europa League, e il Burnley in cerca di punti fondamentali per la lotta salvezza.

Gli ospiti passano subito in vantaggio grazie al gol dell’attaccante olandese Wout Weghorst, ma poco dopo si divorano l’occasione per il raddoppio con Cornet che sbaglia un rigore. Gli Hummers nella ripresa recuperano lo svantaggio con la rete di Tomas Soucek, la quinta in campionato.

Ad inizio partita però è accaduto un evento che non si era mai visto prima: intorno al 20′ il centrocampista dei Clarets, Ashley Westwood, si è scontrato con Vlasic avendo la peggio. Il Casse ’90 dopo aver controllato un pallone ha provato, allungandosi, a passarlo ad un compagno per anticipare l’avversario che stava per intervenire alle sue spalle, l’impatto è stato devastante.

La gamba destra del giocatore del Burnley si è girata in modo innaturale. I calciatori si sono resi subito conto della situazione. Westwood a terra dolorante e Vlasic, sconvolto dopo aver visto la gamba, ha subito chiamato i sanitari.