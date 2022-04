Atalanta – Gasperini ne ritrova uno, ma non è abbastanza: stagione finita per loro

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini sta attraversando decisamente un periodo difficile: l’infermeria nerazzurra è piena e le ultime notizie che arrivano non sono affatto positive.

L’Atalanta vuole invertire la tendenza delle ultime settimane nelle prossime partite di campionato, ma per Gasperini non sarà di certo un’impresa facile da realizzare.

La stagione si sta avviando verso le sue battute finali e l’Atalanta deve cercare assolutamente di cambiare marcia per provare a conquistare un piazzamento europeo. Già domani pomeriggio alle ore 15, quando scenderà in campo contro il Venezia, la Dea dovrà provare in tutti i modi a tornare alla vittoria.

Le tre sconfitte consecutive contro Napoli, Sassuolo ed Hellas Verona hanno infatti ridimensionato le ambizioni della squadra di Gasperini, che ora si trova all’ottavo posto in classifica a cinque punti da Fiorentina e Lazio. I bergamaschi, così come la Viola, hanno però ancora una partita da recuperare contro il Torino il 27 aprile.

Il calendario dell’Atalanta si concluderà poi con Salernitana (C), Spezia (T), Milan (T) ed Empoli (C). Sei sfide per provare a rimontare e a conquistare l’Europa per il sesto anno di fila. Nonostante le grandissime difficoltà incontrate in questa stagione, è bene ricordare come la Dea sia stata anche a un passo dal conquistare la semifinale di Europa League.

Continua la lista nera di Gasperini: uno ne esce, ma la situazione resta critica

Il principale problema di questa stagione per l’Atalanta è stato senza ombra di dubbio quello dei numerosissimi infortuni avuti. Nel reparto arretrato soprattutto il capitano, Rafael Toloi, ha dovuto fare i conti con continui problemi muscolari che ne hanno minato la continuità. Sulle fasce la perdita a gennaio di un giocatore come Robin Gosens ha pesato e non poco, mentre davanti Gasperini non ha quasi mai potuto fare affidamento su Ilicic, Muriel e Zapata contemporaneamente.

L’unica buona notizia delle ultime ore è rappresentata dal recupero di Remo Freuler che, dopo aver smaltito i problemi muscolari accusati alla gamba destra, dovrebbe riprendersi il posto da titolare in mediana. Dall’altro lato Gasperini dovrà fare ancora a meno dei soliti Toloi, Pezzella e Maehle, ai quali si è aggiunta la pesante botta di Ruslan Malinovskyi. Il trequartista ucraino sta continuando a fare allenamento differenziato ma potrebbe riprendersi almeno per la panchina. Per gli altri invece la situazione è più delicata e non è certo un rientro in tempo per la fine del campionato o quanto meno per la fase più calda della stagione.

Altre grane per Gasperini, che potrebbe essere messo ulteriormente in difficoltà da queste pesanti defezioni. Si scoprirà quindi solo fra poche settimane se l’Atalanta riuscirà nell’ennesima impresa degli ultimi anni.