Lazio – Lotito shock: si scaglia contro i tifosi con accuse pesantissime

È scontro fra il presidente della Lazio Claudio Lotito ed i tifosi biancocelesti: le accuse sono pesantissime.

La stagione sta per entrare nella fase cruciale e la Lazio ha un obiettivo da raggiungere. I biancocelesti, infatti, sono in lotta per un posto in Europa: la Champions League è un sogno praticamente irrealizzabile, mentre è scontro aperto per la qualificazione in Europa League.

La squadra di Sarri ha raccolto 56 punti in 33 giornate ed è a -2 dalla Roma, ma alle spalle la Fiorentina spinge molto forte. I viola sono a quota 56, ma hanno una partita da recuperare che, almeno virtualmente, li proietterebbe al quinto posto a +1 sui giallorossi. Inoltre, c’è anche l’Atalanta che, nonostante il periodo molto complicato, è ancora in corsa per la lotta europea.

La Lazio si augura di centrare almeno il quinto posto: la prossima partita con il Milan (che coincide con lo scontro fra Inter e Roma) sarà cruciale. I risultati delle due partite potrebbero stravolgere la classifica, ma potrebbero anche favorire l’inserimento della Fiorentina.

In casa biancoceleste, però, sta montando una fortissima polemica in vista del match contro i rossoneri: è scontro fra il tifo e Lotito.

Lazio, Lotito è una furia: scontro con i tifosi

Il rapporto fra i tifosi della Lazio ed il presidente Claudio Lotito non è mai stato idilliaco. Le proteste sono state numerose in questi anni, ma quanto sta accadendo in questi giorni è particolarmente forte.

In vista del match contro il Milan, infatti, la tifoseria ha minacciato di disertare lo Stadio Olimpico. Si tratterebbe di un’iniziativa molto forte che potrebbe anche colpire la squadra. La Lazio, infatti, si giocherà moltissimo contro i rossoneri e la mancanza del supporto dei propri tifosi potrebbe rappresentare un problema.

Il motivo è il rincaro dei biglietti: c’è la forte possibilità di vedere uno stadio a tinte rossonere nel giorno in cui la Lazio si giocherà tutto per centrare il quinto posto.

Lotito non è rimasto indifferente e ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti contro i tifosi: “Ognuno faccia ciò che si sente, se ha la coscienza a posto. A me questo baccano sembra un pretesto da parte di chi non sarebbe comunque venuto allo stadio o di chi è venuto solo per fare cori contro il sottoscritto. Il caro biglietti era previsto da inizio anno, succede sempre per quattro gare di cartello in tutta la stagione. Siamo la terz’ultima società d’Italia per i costi da botteghino”.

Le parole del presidente alimenteranno ulteriormente il malcontento dei tifosi della Lazio, che in questi anni hanno spesso dimostrato il loro disappunto nei suoi confronti.

Lotito ha concluso l’intervento con un’altra dichiarazione sorprendente: “Ho fatto tante volte dei passi indietro. Quando ho fatto le promozioni con Venezia, Sassuolo e Torino, con 25mila paganti non sono nemmeno riuscito a ripagare le spese dell’incontro…”.

Secondo Lotito, dunque, sono i tifosi a dover tornare allo stadio e, soprattutto, lo dovrebbero fare con un atteggiamento diverso. Queste sue dichiarazioni potrebbero scatenare proteste ancora più forti, mentre la squadra di Sarri dovrà cercare di tenere la concentrazione sul campo per conquistare l’obiettivo stagionale.