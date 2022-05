Carolina Stramare in total white: lo scatto seducente già virale sui social

Carolina Stramare è già pronta per l’estate 2022 e sui social network mostra look in total white, conquistando un notevole successo grazie alla pubblicazione di uno scatto seducente che ha già fatto il giro del web.

Nel corso delle ultime settimane Carolina Stramare è stata una delle maggiori protagoniste del mondo del gossip italiano a seguito del possibile flirt con Dusan Vlahovic, insieme al quale avrebbe intrapreso una relazione momentaneamente volutamente se tenuta nascosta al gossip.

In queste ore, però, a tenere banco nel mondo del web troviamo uno scatto che l’ex Miss Italia, oggi opinionista sportiva, ha condiviso nella sua pagina Instagram ufficiale e che in men che non si dica ha infiammato il web.

L’opinionista sportiva regina dei social

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso delle ultime settimane Carolina Stramare è stata una delle maggiori protagoniste del gossip italiano dato che i fan, e non solo, sono impegnati a capire se davvero l’ex Miss Italia ha intrapreso o no la chiacchieratissima presunta relazione con una delle punte di diamante della Juventus.

Nel frattempo, però, ecco che Carolina Stramare continua ad essere molto impegnata anche in qualità di social influencer riscuotendo di molto in volta un grandissimo successo attraverso la pubblicazione di vari post nella sua pagina Instagram ufficiale, così come dimostrato dallo scatto condiviso non molto rifà è già diventato virale nella piattaforma di riferimento.

Carolina Stramare seducente in una total white

Nel mirino dell’attenzione del web, dunque, in queste ore troviamo la pubblicazione di una foto che Carolina Stramare ha condiviso con i propri fan sfoggiando un look total white che ricorda l’estate, già pronta quindi alla stagione 2022 con un corpo assolutamente perfetto e un lato B che ha subito conquistato i fan.

La foto in questione, non a caso, ha riscosso un grandissimo successo in pochissimo tempo diventando virale sui social network e permettendo a Carolina Stramare di essere annoverata ancora una volta come una delle donne più belle nel mondo dei social network e anche in quello dell’informazione sportiva.