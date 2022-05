Pirlo torna in panchina: una squadra di Serie A pronta ad accoglierlo

Andrea Pirlo potrebbe tornare presto ad allenare in Serie A: l’ex allenatore della Juventus è in pole per una panchina in vista della prossima stagione.

La prossima stagione potrebbe segnare il ritorno di Andrea Pirlo su una panchina di Serie A: l’ex allenatore della Juve ha già una squadra sulle sue tracce.

Andrea Pirlo potrebbe presto tornare ad allenare in Serie A. L’ex centrocampista è rimasto senza squadra per una stagione dopo la sua prima avventura sulla panchina della Juve: l’anno passato a Torino si è rivelato molto pesante e difficile. Ciononostante, con i bianconeri è riuscito a vincere una Supercoppa e una Coppa Italia oltre a raggiungere una qualificazione in Champions League al fotofinish. I due trofei in bacheca e l’obiettivo minimo raggiunto, però, non sono bastati per salvarlo dall’esonero: Allegri ha poi preso il suo posto alla guida della Juventus.

Già durante la prima metà di questa stagione è stato accostato ad alcune panchine (su tutte quella del Genoa), ma alla fine non c’è stata nessuna chance concreta.

L’anno prossimo, però, dovrebbe tornare in panchina per la seconda esperienza della sua carriera: un club di Serie A ci starebbe pensando seriamente.

Esonero a sorpresa in arrivo in Serie A: Pirlo l’erede

Durante questa Serie A ci sono stati ben dieci esoneri (coinvolte sette squadre): Semplici, Mazzarri, Di Francesco, Castori, Colantuono, Ballardini, Shevchenko, Gotti, D’Aversa e Zanetti.

Numeri non indifferenti, considerando anche che i primi sono arrivati dopo sole tre giornate e l’ultimo dopo quella appena conclusa.

Tuttavia, le panchine in bilico non sono finite: alcuni allenatori, infatti, potrebbero salutare il proprio club al termine della stagione. Tra le big solo l’Atalanta ha il futuro incerto, mentre potrebbe esserci del movimento da metà classifica in giù.

Le porte della Serie A potrebbero dunque aprirsi nuovamente per Pirlo. Una squadra è già sulle sue tracce: lo Spezia.

Il club ligure, infatti, starebbe infatti pensando di esonerare Thiago Motta al termine della stagione. Si tratterebbe di un addio a sorpresa, ma che è nell’aria da diversi mesi ormai. L’ex centrocampista è stato ad un passo dall’esonero a dicembre con Giampaolo in pole per la sua sostituzione, ma una clausola nel contratto e risultati positivi hanno chiuso le possibilità.

Ora lo Spezia viaggia verso una salvezza tranquilla, ma la dirigenza vorrebbe comunque interrompere il rapporto con Thiago Motta a causa di alcune divergenze ed un feeling mai sbocciato concretamente.

La dirigenza ligure vorrebbe Pirlo come sostituto per la prossima stagione e avrebbe già avviato i contatti con il suo entourage.

L’ex Juve si prenderà del tempo per riflettere (ma avrebbe già dato la sua disponibilità): verosimilmente, le parti potrebbero incontrarsi al termine del campionato per alcuni incontri conoscitivi. Tuttavia, la volontà di rimettersi in gioco è molta ed il progetto dello Spezia potrebbe convincerlo.