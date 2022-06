Cassano preso di mira: il video che lo riguarda fa impazzire il web

Cassano preso di mira in un video che ha subito fatto il giro del web… i protagonisti del filmato in questione sono alcuni volti noti del calcio italiano. ecco di chi si tratta.

Nel corso degli anni Antonio Cassano e spesso è stato protagonista dell’attenzione nel web a seguito dei vari commenti che l’ex calciatore ha fatto durante la partecipazione ad alcuni programmi televisivi, in qualità di opinionista.

Sulla base di tale motivazione, L’alberino nell’attenzione del web troviamo la perfetta imitazione di Antonio Cassano fatta da due volti noti del mondo del calcio e dei programmi dedicati al commento delle partite di calcio della serie A e non solo.

Cassano finisce nel mirino nel web

Alcune settimane fa a far discutere il web è stata una dichiarazione che Antonio Cassano ha rilasciato riferendosi a Cristiano Ronaldo. Parole forti dette dall’ex calciatore che in modo diretto non ha voluto trattenere per sé la sua opinione, rivelando ciò che pensa realmente della campione di calcio senza mezzi termini.

La dichiarazione presa di mira è la seguente: “Cristiano Ronaldo mi piace? No. Ha fatto 800 gol? Chapeau. Ha vinto tanto? Chapeau. È stato un calciatore di peso? Chapeau. Mi piace come calciatore? No. Lo metto tra i più grandi calciatori della storia? No. Parere mio personale, sbaglierò? Amen. Per me è la qualità, la raffinatezza, Ventola. Per me di Ronaldo c’è solo il Fenomeno, il calciatore brasiliano”.

Il video su Cassano diventa virale sul web

A tenere banco nel mondo del web, troviamo la pubblicazione di un video che recentemente ha condiviso Cristian Vieri e realizzato al fianco dell’ex giocatore Nicola Ventola.

Nel video in questione è possibile vedere i due ex calciatori imitare in coppia lei dichiarazioni fatte da Antonio Cassano. Un filmato che in men che non si dica a scatenato il web facendo diventare il video virale e puntando l’attenzione dei media proprio su Antonio Cassano e le sue dichiarazioni fatte in passato su Cristiano Ronaldo.