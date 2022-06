Allegri spiazza tutti con un imprevisto scambio: la decisione arriva inaspettata

By

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri spiazza tutti con uno scambio imprevisto: ecco la decisione del tutto inaspettata.

Il mercato della Juventus si infiamma, il tecnico bianconero Max Allegri pensa ad un clamoroso scambio in Premier: ecco di chi si tratta.



Una stagione deludente che la Juventus non può permettersi di ripetere.

Il giudizio sul primo anno del ritorno di Max Allegri resta negativo nonostante il quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions e a determinarlo sono quindi gli 0 trofei vinti.

Per evitare che la stessa situazione possa ripetersi il tecnico toscano sta muovendo diverse richieste alla dirigenza in ottica calciomercato per garantirsi una rosa maggiormente pronta a vincere sin da subito.

Le prime mosse volute da Allegri dovrebbero essere Pogba e Di Maria.

I due giocatori approderebbero in bianconero a parametro zero e darebbero quella qualità ed esperienza che l’allenatore della Juve vuole per il prossimo anno.

Non solo loro però.

Altro nome caldo in orbita bianconera è Filip Kostic. Anche il serbo gode della stima di Allegri che avrebbe approvato la trattativa per il campione dell’Europa League con l’Eintracht.

Anche il reparto difensivo subirà improtanti modifiche.

Le prestazioni sottotono di Alex Sandro e Pellegrini porteranno presumibilmente all’arrivo di un terzino sinistro (il casting resta apertissimo) e anche a destra Allegri vorrebbe rinforzi, il nome numero 1 è quello di Molina dell’Udinese.

Infine l’addio di Chiellini obbliga all’acquisto di un difensore centrale e anche qui dovrebbe prevalere l’esperienza: il sogno resta quello di Koulibaly, l’alternativa è Gabriel dell’Arsenal.

Il focus rimane però sul centrocampo ed è proprio qui che potrebbe arrivare un giocatore dalla Premier tramite un clamoroso scambio.

Una prospettiva interessante per il futuro: si lavora per l’affare

Non solo entrate, la Juventus dovrà lavorare molto anche sulle uscite.

Nell’attuale rosa bianconera sono diversi i giocatori che potrebbero cambiare maglia in estate tra cui Rabiot, Arthur ed Alex Sandro.

Un altro giocatore a non aver convinto nè Allegri nè la dirigenza è Moise Kean.

Il classe 2000 è tornato in estate alla Juve ma le sue prestazioni sono state pesantemente negative e i bianconeri stanno pensando di inserirlo in un possibile scambio con una squadra di Premier League.

Ad attrarre le attenzioni del club torinese è il mediano dell’Aston Villa Douglas Luiz.

Il 24enne brasiliano è reduce da una buonissima stagione nel campionato d’oltremanica e già a gennaio aveva attratto le attenzioni della Juventus senza trovare però risocntro pratico.

Lo scambio gioverebbe ad entrambe le squadre e le prossime settimane potrebbero essere decisive per la buona riuscita dell’affare.