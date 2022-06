Gasperini faccia a faccia con il presunto erede: ecco cosa potrebbe accadere, tifosi preoccupati

Sul futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell’Atalanta si mantiene un alone di mistero che preoccupa e non poco i tifosi bergamaschi.

L’Atalanta vuole ripartire al più presto per mettersi alle spalle l’ultima deludente stagione conclusa all’ottavo posto. Gasperini vuole garanzie dalla nuova società: l’evoluzione del calciomercato dirà molto sul suo futuro.

Dopo una stagione molto intensa dal punto di vista fisico e mentale, le squadre di Serie A stanno recuperando le energie per cercare di programmare al meglio la prossima. Chi certamente non ha avuto un’annata facile è stata l’Atalanta che, reduce da tante stagioni ai vertici del campionato, ha subito un calo fisiologico. Tra infortuni, cessioni eccellenti ed errori individuali, la squadra di Gasperini non è riuscita a replicare ciò che di buono ha fatto in passato.

La prima parte di stagione è stata comunque positiva: la Dea era stata sì eliminata dai gironi di Champions League arrivando dietro a Manchester United e Villarreal, ma allo stesso tempo era quarta in campionato con 38 punti, un primato nella storia del club. Poi però alcuni eventi negativi come la cessione di Gosens e i numerosi problemi fisici (in particolare quelli di Duvan Zapata) ne hanno condizionato il prosieguo.

Il calo nel girone di ritorno è stato verticale, con soli 21 punti conquistati in diciannove partite (12esima in Serie A, dietro a Sassuolo, Torino e Udinese). È anche vero che in mezzo la Dea ha dovuto affrontare l’impegno Europa League: dopo i passaggi del turno contro Olympiacos e Bayer Leverkusen, la corsa si è fermata a un passo dalle semifinali per mano del Lipsia di Tedesco.

Al termine della stagione, la società ha ribadito più volte di voler continuare con Gian Piero Gasperini ancora a lungo nonostante la deludente annata. L’allenatore di Grugliasco vuole però una risposta in sede di calciomercato: la richiesta è quella di rinforzare la squadra tenendo soprattutto i giocatori di maggiore qualità. Se ciò non accadesse, ecco che l’ipotesi dimissioni potrebbe prendere sempre più piede. Nel frattempo Gasperini è stato visto a Genova con l’ex calciatore e allenatore Claudio Onofri, scatenando il panico tra i tifosi.

Tuttavia il tecnico bergamasco non si trovava nel capoluogo ligure per motivi legati al suo futuro, ma solo per ritrovare cari amici. L’occasione era quella di una partita di calcetto come ai vecchi tempi, in modo da riprendere un’abitudine svanita per forza di cose nell’ultimo periodo. Onofri, grande amico di Gasperini, ha rivelato qualche dettaglio in più: “Era da un po’ che non riuscivamo a giocare: l’altro giorno abbiamo ripreso e in campo sono sceso anche io. Se non ci sono sorprese, settimana prossima ripetiamo sempre insieme al Gasp. Gasperini è rimasto legato all’ambiente e quando può, ha piacere nel passare tempo qui”.

Insomma, i tifosi dell’Atalanta (almeno per il momento) possono stare tranquilli. L’intenzione della Dea è quella di proseguire con il tecnico dei record, che d’altra parte pretende però garanzie per affrontare la prossima stagione nel migliore dei modi.