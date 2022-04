Roma – Non si placano le polemiche: Mourinho infuriato, la frase che è sfuggita a tutti è da brividi

Le parole di José Mourinho nel post partita contro il Napoli non hanno lasciato indifferenti: come sempre non le manda a dire, ma una frase è sfuggita a tutti, un messaggio da brividi.

Nel post-partita di Napoli-Roma Mou si è mostrato indignato ai microfoni: secondo lo Special One l’arbitro ha influito pesantemente sul risultato finale, che ha visto i giallorossi perdere tre punti importanti in vista della corsa alla Champions League.

La partita tra Napoli e Roma, oltre che regalare spettacolo sul campo, ha lasciato diverse polemiche e dichiarazioni forti. Ecco le parole di José Mourinho.

Napoli-Roma: emozioni e polemiche al Maradona

La partita tra Napoli e Roma è terminata 1-1 grazie ai gol di Insigne e di El Shaarawy, che ha risollevato il risultato per i giallorossi al 90′, a un soffio dal finale. Un pareggio che non rende soddisfatta nessuna delle due squadre: i partenopei perdono tre punti importanti che li allontanano dal sogno scudetto, i giallorossi guadagnano un punto che li lascia a -5 dalla zona Champions tanto ambita.

LEGGI ANCHE –> Milan – Stagione finita per Ibrahimovic, l’annuncio drammatico: “Il Milan non può più contare su di lui”

Una partita contrassegnata da diversi episodi dubbi, che hanno lasciato l’amaro in bocca a Mourinho. Su tutti i cartellini rossi perdonato a Lozano, che ha reagito alle provocazioni di Zalewski e a Zanoli e il rigore non concesso a Zaniolo dopo il contatto con Meret.

Rabbia e tensione in casa Roma: quello che ha detto è veramente assurdo

A fine match Mou si è mostrato indignato ai microfoni con delle dichiarazioni scottanti: “Nel primo tempo il giallo non dato a Zanoli è giallo in tutti i campi del mondo, con quello del secondo tempo sarebbe stata espulsione. Il rigore non fischiato a Zaniolo è rigore, invece niente. Ma c’è di più, molto di più… Per me è ora di dire basta, un po’ di rispetto”. Delle parole che non lasciano dubbi: il risultato di ieri sera ha fatto indignare l’allenatore portoghese soprattutto per le dinamiche con il quale è arrivato.

Si è inoltre voluto congratulare con la sua squadra, che ha svolto un lavoro eccellente: “La mia squadra è stata fantastica. Dopo la partita di giovedì, il campo qui a Napoli sembrava l’Everest. Grande qualità, grande carattere, condizione fisica e mentale incredibili. Volevamo di più, ma abbiamo fatto quanto era possibile”.

LEGGI ANCHE –> Napoli – Spunta il retroscena incredibile: ad un passo da un grande bomber, ma De Laurentiis dice no

Tuttavia, Mourinho ha pronunciato anche una frase da brividi che è sfuggita ai tifosi, ma che lascia trasparire il disagio e la delusione dello Special One: ha affermato testualmente che la Roma non ha il diritto di vincere. Il pareggio è stato festeggiato come una vittoria dalla panchina proprio per questo, in quanto per il tecnico lusitano la sua squadra non sarebbe potuta andare oltre a quel risultato.