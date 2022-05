Chiara Nasti e Mattia Zaccagni gender party da capogiro: ecco quanto ha speso la coppia

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni rubano la scena all’Olimpico, lo stadio che la giovane coppia ha scelto per il gender party del loro primo figlio.

Sono state settimane molto piene quelle vissute da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, usciti allo scoperto annunciando la loro dolce attesa del primo figlio, dopo aver tenuto nascosta la gravidanza ai rumors del gossip.

La coppia recentemente ha anche annunciato le celebrazioni del gender party, festa che ha fatto da sfondo alla rivelazione del sesso del nascituro e che la coppia ha deciso di festeggiare nella cornice dello Stadio Olimpico.

Il gender party della polemica

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni ben presto diventeranno genitori di un bellissimo bambino, così come annunciato durante il gender party realizzato allo Stadio Olimpico. Un annuncio arrivato sul maxischermo con la scritta “It’s a Boy”.

Inevitabilmente la festa in questione ha scatenato la polemica di coloro che l’hanno giudicato sfarzoso e per certi versi anche esagerato. Messaggi ai quali Chiara Nasti ha subito risposto attraverso i social network: “La verità è che non avete mai visto una cosa simile…Disprezzare perché non potete avere lo stesso così piccoli che neanche potete immaginare. Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a cerca gente non scende giù. Grazie per questa attenzione. sempre. Continuate così”.

Chiara Nasti e Zaccagni quanto hanno speso per la loro festa?

Questa è una delle domande che nel corso delle ultime ore numerose persone si sono poste nel vedere le immagini del chiacchieratissimo gender party, il tutto allestito come una grande festa con animazione, coriandoli e maxischermo.

Una festa, quindi, per la quale la coppia non ha badato in alcun modo a spese e le cui immagini hanno subito fatto il giro del web. Nonostante la grande attenzione mediatica, però, non è stato ancora rivelato quanto Chiara Nasti e Mattia Zaccagni abbiano speso per la prima festa ufficiale del loro bambino, ma i rumors fanno comunque riferimento a costi molto esagerati e ben oltre le aspettative… un momento magico per il quale è davvero impossibile badare a spese.