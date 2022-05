La Lazio di Maurizio Sarri, con il pareggio all’Allianz Stadium di Torino, ha ufficialmente conquistato la qualificazione alla prossima Europa League ma non solo, una novità inaspettata potrebbe cambiare gli scenari futuri.

I biancocelesti hanno, dunque, raggiunto l’obiettivo minimo di questa stagione e disputeranno anche il prossimo anno una competizione europea.

Dopo la certezza aritmetica per i capitolini, adesso, la programmazione per il futuro prossimo può iniziare.

Pareggio in extremis che vale l’Europa

La partita di Torino è viva fin da subito. Dopo meno di cinque minuti Cataldi da fuori trova la traversa con Szczesny immobile. Al 10′ la Juventus passa in vantaggio. Traversone di Morata che sul secondo palo trova Dusan Vlahovic, il serbo in tuffo batte Strakosha per l’1-0 e poi esulta con la Dybala mask per dedicare il gol al compagno. Al 17′ lo stadio si alza in piedi. Giorgio Chiellini lascia il suo stadio per l’ultima volta e si prende la standing ovation di tutto il pubblico. Al 35′ Alvaro Morata raddoppia con un gol straordinario. Lo spagnolo riceve palla sulla sinistra, un paio di finte su Patric e con il destro disegna una traiettoria imprendibile per Strakosha. Nel secondo tempo entra in campo una Lazio decisamente più viva. Sugli sviluppi di un corner Patric colpisce di testa e trova la deviazione di Alex Sandro che manda in rete. Al 77′ passerella per Paulo Dybala, anche per lui l’ultima allo Stadium. All’ultimo respiro i biancocelesti la pareggiano. Cavalcata di Basic che cerca la porta, Szczesny respinge su Milinkovic-Savic che defilato firma il 2-2 al 95′. Il gol allo scadere vale, per la squadra di Sarri, la certezza aritmetica dell’Europa League.

Le parole del tecnico non lasciano spazio a dubbi: il futuro è chiarissimo

Al termine della partita il tecnico toscano ai microfoni si è detto soddisfatto della prestazione della sua squadra e manda importanti segnali per il futuro. La sua risposta “C’è unita’ di intenti per migliorare la squadra” fa presagire ad una permanenza in biancoceleste. Dichiarazione che fa eco a quella del presidente Lotito che aveva affermato di essere in sintonia con il tecnico ex Napoli e Juve.

Per rimanere, però, Maurizio Sarri ha chiesto delle garanzie a Tare e Lotito. Tra le garanzie richieste dal tecnico ci sarebbe la permanenza di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo ha attirato l’interesse di tanti top club. Manchester United, Paris Saint Germain e Juventus potrebbero provare un assalto in estate. Non sarà facile trattenerlo ma il tecnico non vorrebbe perdere uno dei migliori calciatori in rosa, e che in questa stagione ha trascinato i suoi con 11 gol e 10 assist.