Ciro Immobile, fan in delirio: arriva il gol più bello | VIDEO

Arriva il gol più bello per il calciatore Ciro Immobile, il video che mostra come indiscusso protagonista la punta di diamante della Lazio che ha condiviso della sua pagina Instagram ha riscosso un grandissimo successo.

Durante gli anni di carriera, Ciro Immobile è stato uno dei maggiori protagonisti della scena calcistica italiana grazie al percorso fatto con indosso la maglia della Lazio e durante l’estate 2021 come titolare della nazionale di calcio italiana.

In particolar modo, l’attaccante ha preferito sempre fa parlare di sé per i successi riscossi sul campo da calcio e in parte per la sua vita privata che condivide con la moglie Jessica Malena alla quale è legato da molti anni convolando a nozze nel 2014.

Il gol più bello di Ciro Immobile stupisce tutti

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, negli anni passati Ciro Immobile insieme ai successi calcistici ha condiviso i più belli nella vita privata con al suo fianco la moglie Jessica, che in questi anni è diventata anche una delle social star più seguite su Instagram e non solo.

Recentemente, però, a catturare l’attenzione dei media è stato un video che Immobile a condiviso nella sua pagina Instagram attraverso il quale ha deciso di raccontare un momento molto importante per la propria famiglia insieme ad un annuncio che ha lasciato senza parole i tifosi della Lazio, facendo discutere allo stesso tempo il panorama della cronaca rosa.

Lo strabiliante annuncio dell’attaccante della Lazio

A tenere banco nel mondo del web nel corso delle ultime ore troviamo la pubblicazione di un video messaggio che Ciro Immobile ha condiviso nella sua pagina Instagram, diventato virale in men che non si dica.

La famiglia dell’attaccante della Lazio si allarga ancora, in attesa del quarto figlio così come Jessica Malena ha rivelato non molto tempo fa e per il quale è stato svelato il sesso durante un gender party tutto casalingo… un nuovo maschietto ben presto verrà accolto dalle tue sorelline Michela e Giorgia oltre che dal fratellino Mattia.