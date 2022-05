Inter – Occhi puntati sulla Capitale, Inzaghi chiama Mourinho: la svolta che cambierà le carte in tavola

L’Inter studia un colpo a sorpresa: Simone Inzaghi avrebbe messo gli occhi su un giocatore della Roma in vista della prossima stagione.

Il futuro è un tema centrale in casa Inter: i nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Una nuova pista porta verso Mourinho: occhi su un giocatore della Roma.

La stagione dell’Inter si è chiusa con il secondo posto in classifica: non è bastata la vittoria per 3-0 contro la Sampdoria per ribaltare le gerarchie.

Il bilancio del primo anno interista di Simone Inzaghi è comunque positivo, poiché ha vinto due trofei che mancavano dalla stagione 2010/2011 e perché ha riportato la squadra agli ottavi di Champions League. Considerano le premesse di inizio stagione, dunque, la dirigenza è più che soddisfatta del lavoro svolto dall’allenatore.

Intanto si pensa anche al futuro: il prossimo calciomercato sarà fondamentale per poter mantenere la squadra ad alti livelli e competitiva su tutti i fronti: una nuova pista porta verso Roma.

Pronti a tutto per averlo, si tenta lo sgambetto a Napoli e Milan

Durante la scorsa estate, l’Inter ha affrontato una vera e propria rivoluzione in seguito agli addii di Conte, Hakimi e Lukaku oltre al problema cardiaco di Eriksen.

Ciononostante, i nerazzurri hanno disputato una stagione positiva e hanno portato all’ultima giornata la lotta scudetto.

La prossima sessione di mercato dovrebbe essere differente, poiché l’allenatore resterà al 100% ed i conti iniziano a sorridere. Ad ogni modo, è probabile che verrà effettuato almeno un colpo per reparto anche in vista di alcuni addii già messi in conto.

Alcuni esuberi, infatti, non rinnoveranno il contratto o verranno ceduti per ricavare un tesoretto dal risparmio sugli ingaggi. In entrata sono noti i nomi di Bremer, Frattesi, Scamacca e Dybala, ma una nuova pista si starebbe facendo largo: Henrikh Mkhitaryan.

Il centrocampista della Roma è in scadenza di contratto e rappresenterebbe il perfetto vice-Calhanoglu viste le caratteristiche. Durante questa stagione, infatti, Mourinho lo ha spesso impiegato come mezzala di qualità, stesso ruolo del turco. Inoltre, andrebbe a rinforzare una panchina che, in questa stagione, non ha sempre fornito valide alternative ai titolari.

Sul calciatore ci sarebbero anche Milan e Napoli oltre a club di Premier come Tottenham ed Aston Villa, ma in verità potrebbe anche restare alla Roma. Mourinho si è esposto pubblicamente elogiando le doti dell’armeno: l’allenatore portoghese spinge per la sua conferma e, salvo sorprese, le parti si incontreranno a fine stagione per discutere della situazione.

Se dovesse esserci la fumata nera, però, l’Inter sarebbe pronta ad inserirsi per regalare ad Inzaghi un rincalzo di lusso.