Claudio Marchiso dopo il calcio dice addio allo sport? Ecco cosa fa oggi

Claudio Marchisio è stato tra i calciatori che contribuito a segnare la storia della nazionale italiana e non solo. L’amore per il calcio l’ha accompagnato fino all’ultimo giorno della sua carriera, ma dopo l’addio ecco che l’ex giocatore cambia completamente vita lontano dallo sport.

Durante gli anni di carriera Claudio Marchisio è stato considerato uno tra i calciatori più talentuosi della Serie A italiana, fedele principalmente ad una squadra del cuore molto importante per lui: ovvero la Juventus.

I tifosi che hanno avuto modo di seguire la sua carriera hanno avuto modo di vedere giocare Claudio Marchisio principalmente con due squadre italiane La Vecchia Signora, con una parentesi trascorsa con indosso la maglia dell’Empoli per poi far ritorno alla squadra di Torino. Successivamente, Marchisio concluderà la sua carriera con indosso la maglia dello Zenit San Pietroburgo.

Oggi troviamo l’ex attaccante impegnato su numerosi fronti e progetti lavorativi, alcuni dei quali lontani dal mondo del calcio.

La nuova vita di Claudio Marchisio

L’addio al calcio da parte di Claudio Marchisio assegnato ulteriormente la fine di anni molto importanti per questo sport, dato che anche un’altra importante bandiera della Juventus ha così deciso di appendere le sue scarpette al chiodo.

Negli anni, comunque sia, Marchisio non ha mai abbandonato del tutto il mondo del calcio impegnato con opinionista sportivo per Rai Sport, commentando le varie partite della nazionale italiana, mentre dal 2019 ha deciso di mettersi in gioco anche nel mondo del giornalismo scrivendo così per l’edizione torinese del quotidiano Corriere della Sera.

Recentemente, inoltre, è diventato socio della squadra di calcio a 5 L84 di Volpiano, mentre i figli nati dal matrimonio con Roberta Sinopoli come il padre cominciano ad affacciarsi già nel mondo del calcio così come lo stesso Marchisio ha avuto modo di documentare raccontare nella sua pagina Instagram.

LEGGI ANCHE -> Milan, possibile un clamoroso scippo ai cugini dell’Inter: ecco cosa sta accadendo

LEGGI ANCHE -> Roma, il colpo a centrocampo può arrivare dalla Bundesliga: tutti i dettagli

La veste di imprenditore di Marchisio

Negli anni Claudio Marchisio ha avuto modo di mettersi in gioco anche sotto altri punti di vista avviando un progetto molto importante per lui al fianco della moglie Roberta Sinopoli.

La donna che da anni lavora nel mondo della moda e nel campo della ristorazione italiana, con un passato da tennista professionista, affianca il marito nella gestione di un ristorante che l’ex calciatore ha aperto nel cuore di Chieri nei pressi della sua amatissima Torino.