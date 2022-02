Milan, possibile un clamoroso scippo ai cugini dell’Inter: ecco cosa sta accadendo

Paolo Maldini prepara il grande colpo per il calciomercato del Milan: si tratta di un incredibile smacco all’Inter di Inzaghi!

La lotta tra Milan e Inter è stata sempre un grande classico del calcio italiano. Questa volta potrebbe non limitarsi solo al campo, ma anche nel calciomercato: infatti un grande colpo da tempo nel mirino dei nerazzurri potrebbe invece finire al Milan dalla prossima stagione.

Il Milan sta disputando anche quest’anno una stagione ad alti livelli, nonostante una rosa di livello inferiore a Inter, Juventus e Napoli. I rossoneri nel mercato invernale non hanno trovato opportunità da cogliere e hanno preferito conservare il budget per la prossima sessione estiva.

Qualora il Milan raggiungesse nuovamente la Champions League, disporrebbe di introiti importanti per rinforzare una squadra che ha qualche lacuna a livello qualitativo. Il colpo più vicino sembra quello di Sven Botman, difensore classe 2000 di proprietà del Lille che Paolo Maldini ha già provato ad acquistare, senza successo, nella finestra di gennaio. I rossoneri probabilmente perderanno Franck Kessié a parametro zero, motivo per cui sarà necessario acquistare anche un centrocampista di livello: tra i nomi fatti, quello più gettonato sembra essere Renato Sanches.

Vista l’età di Ibrahimovic e Giroud, la dirigenza rossonera proverà a prendere un’altra punta giovane ma già in grado di giocare ad alti livelli. Maldini sta provando a convincere un giocatore già da tempo accostato all’Inter: ecco di chi si tratta.

Maldini alla ricerca dell’attaccante titolare del futuro

Nel gioco proposto da Pioli nel suo percorso da allenatore del Milan, la punta centrale ha un ruolo importantissimo: è il finalizzatore della squadra ma deve essere anche importante a legare con il resto della squadra. Ibrahimovic e Giroud sono due maestri in questo, ma la carta d’identità si fa sempre più pesante per entrambi. In questo campionato di Serie A un giocatore ha fatto vedere di avere dei colpi da grandissimo campione: ecco di chi si tratta.

Si tratta di Gianluca Scamacca, attaccante titolare del Sassuolo e della Nazionale Under 21. Il giocatore classe ’99 è da tempo nel mirino dell’Inter che vuole acquistarlo a tutti i costi a partire dalla prossima stagione. Scamacca ha ricevuto molte offerte anche dall’estero ma il suo desiderio è quello di proseguire la carriera in una big di Serie A. La base d’asta è non meno di 40 milioni, ma Paolo Maldini sta provando il blitz per convincere il ragazzo romano a scegliere il Milan, per essere il fulcro dell’attacco rossonero del futuro.

La sensazione è che l’Inter sia in netto vantaggio, ma che l’ultima parola sulla scelta finale spetterà al ragazzo e al suo entourage.