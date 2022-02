Cristiano Ronaldo compie 37 anni, e Georgina Rodriguez fa al calciatore un regalo da 200mila euro

Compleanno stellare per Cristiano Ronaldo! Il calciatore ha spento ben 37 candeline e la compagna Georgina Rodriguez ha scelto per lui un regalo di compleanno unico, stupefacente, sborsando quasi 200mila euro.

Non è la prima volta che si parla di eccesso di lusso per la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, soprattutto dopo la realizzazione del documentario Soy Georgina dove la compagna del calciatore racconta la sua vita e scalata al successo.

In queste ultime ore, però, a tenere banco nel mondo del web troviamo il bellissimo (ovviamente costosissimo) regalo che la Rodriguez ha scelto per celebrare al meglio il trentasettesimo compleanno di Cristiano Ronaldo.

Il perfetto regalo per Cristiano Ronaldo

L’amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sta facendo sognare i fan della coppia in tutto il mondo, complice anche la bellissima famiglia che in questi anni hanno allietato la loro vita, dato che attualmente l’influencer e modella è in dolce attesa di una coppia di gemelli che nascerà la prossima estate.

Nel frattempo, Cristiano Ronaldo insieme a Georgina Rodriguez sono super impegnati nella realizzazione dei loro progetti lavorativi e, tra uno step e l’altro, la coppia trova sempre il tempo di concedere del tempo a sé stessa e alle cose importanti della loro vita. Non a caso, a far discutere il web troviamo i festeggiamenti che Cristiano Ronaldo ha messo in atto per il suo trentasettesimo compleanno e il bellissimo regalo fatto a lui dalla compagna.

Georgina Rodriguez, il regalo da migliaia di euro

A catturare l’attenzione del web troviamo i festeggiamenti messi in atto da Cristiano Ronaldo per il suo compleanno, trascorso al fianco della compagna Georgina Rodriguez.

L’influencer, futura mamma, in vista del giorno speciale del calciatore ha deciso di fargli un regalo da 180mila euro. Si tratta, quindi, di una Cadillac nera che la Rodriguez ha fatto trovare a Ronaldo parcheggiata in giardino… un regalo da sogno e per le quali Georgina non ha badato a spese.