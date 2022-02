Milan, arriva la bomba: ecco il clamoroso nome per il dopo Ibra

Il Milan si guarda intorno alla ricerca di un sostituto di Ibrahimovic, e sembra aver individuato un nome caldissimo.

Il prossimo 3 ottobre Ibrahimovic compirà 41 anni. Sebbene il campione svedese non ne voglia sapere di smettere di giocare a pallone, l’età avanza e gli acciacchi continuano a limitarne il numero di partite stagionali.

Anche l’altro attaccante rossonero, Olivier Giroud fresco fresco di doppietta nel derby, non è ormai giovanissimo, dato che il prossimo 30 settembre di anni ne compirà 36. L’ultima sessione di mercato ha portato alla corte di Pioli un centravanti di peso. In questo caso il problema è inverso, dato che il Marko Lazetic è un classe 2004, dunque ancora acerbo per prendere sulle spalle tutto il peso dell’attacco del Milan.

Per questi motivi, Paolo Maldini si sta guardando in torno, dando la caccia ad un attaccante che possa essere pronto a ricoprire quel ruolo sin da subito, assicurando a Pioli una buona dose di gol.

Nel corso delle ricerche, il DS rossonero sembra aver trovato il nome tanto richiesto, che sta vivendo una stagione incredibile e ricchissima di gol.

Nome a sorpresa dall’Olanda?

Il nome è quello si Sébastien Haller, attaccante ivoriano classe 94 nato in Francia, che attualmente è la punta titolare dell’Ajax di Erik ten Hag.

Arrivato all’Amsterdam Arena nel gennaio del 2021 per circa 22 milioni di euro, Haller ha già segnato 23 gol in 25 partite stagionali, 10 dei quali in Champions League di cui è capocannoniere. Nella competizione europea più importante ha segnato 4 gol nella sua prima partita ed è entrato nella storia per aver segnato in tutte le partite dei gironi.

Con l’Ajax in totale i gol sono 36 in 48 partite. Prima dell’esperienza olandese era stato al West Ham, che l’aveva prelevato dall’Eintrach Frankoforte per la bellezza di 50 milioni di euro. La sua avventura inglese non è però andata come ci si aspettava, dato che in 54 partite ha segnato solo 14 gol.

Quest’anno sta però vivendo la stagione della consacrazione, e se dovesse confermare questi numeri sarebbe certamente un giocatore molto molto interessante da vedere nel campionato italiano e che farebbe veramente comodo all’attacco del Milan, che predilige attaccanti alti e forti fisicamente (Haller è alto 1.90).

Il valore del giocatore è nuovamente salito rispetto a quanto speso dai lancieri appena 13 mesi fa, raggiungendo probabilmente la soglia dei 35 milioni o anche oltre.

Vedremo se Maldini riuscirà a piazzare il colpo e a far firmare il forte attaccante, facendo contenti contemporaneamente Pioli ed i tifosi rossoneri.