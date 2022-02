Donnarumma, è già addio con il PSG: ritorna in Serie A!

Gianluigi Donnarumma non è felice della sua avventura al PSG e starebbe seriamente pensando di tornare in Serie A già dalla prossima stagione.

L’avventura di Donnarumma al PSG sembrerebbe essere vicina all’epilogo: il portiere ex Milan non è felice della concorrenza con Keylor Navas e vorrebbe giocare con continuità. Un top club di Serie A ha messo gli occhi su di lui e sarebbe vicino a riportarlo in Italia già dal prossimo giugno.

Arrivato a Parigi dopo un Europeo vinto da protagonista con la Nazionale, Gianluigi Donnarumma non avrebbe mai immaginato una stagione simile. Infatti il portiere di Castellammare di Stabia ha dovuto molto spesso far fronte alla concorrenza di Keylor Navas, che in svariate occasioni gli ha scippato il posto da titolare.

Il 35enne costaricano ha collezionato fino a ora 18 presenze da titolare, tre in più di quello che è stato nominato il miglior portiere del 2021. La concorrenza ha abbassato il livello delle prestazioni di Donnarumma, che si è reso protagonista di qualche errore di troppo in questo inizio di stagione.

Il giovane portiere ex Milan non è contento della situazione e avrebbe parlato con il suo procuratore Mino Raiola per cercare una soluzione diversa per il suo futuro. La priorità per Donnarumma è quella di tornare in Italia e le possibilità che ciò accada ci sono tutte: ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE –> Juve scatenata sul mercato! A un passo il terzino sinistro voluto da Allegri

Donnarumma, giocare con continuità e vincere trofei

Quando decise di lasciare il Milan a parametro zero, la scelta del PSG fu presa per cercare di vincere da subito titoli nazionali e internazionali. L’obiettivo di Donnarumma è sempre stato chiaro e una squadra italiana gli potrebbe garantire di competere ad altissimi livelli mettendolo fin dall’inizio al centro del progetto.

Dopo averlo già cercato da anni a questa parte, la Juventus potrebbe seriamente affondare il colpo per assicurarsi il portiere italiano classe ’99. Agnelli, dopo gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, vuole regalare ad Allegri la squadra più forte possibile e Donnarumma è in cima alla lista dei desideri. Infatti Szczesny ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e la Juventus non sembra avere intenzione di rinnovarglielo ulteriormente. Donnarumma andrebbe ad alzare ancora di più il livello di una squadra che può contare su giovani come De Ligt, Locatelli, Chiesa e lo stesso Vlahovic, tra i più forti d’Europa.

LEGGI ANCHE –> Roma, futuro deciso per Veretout: andrà via ma resterà in Italia

L’obiettivo della Juventus è aprire quanto prima un altro ciclo vincente, e Donnarumma è il portiere ideale per il presente e per il futuro.