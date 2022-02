Cristiano Ronaldo è l’uomo più influente al mondo: il record che lo conferma

By

Cristiano Ronaldo da record, il calciatore ha da poco messo in atto un nuovo ed importante traguardo… ma fuori il campo da calcio.

Impossibile ma vero, Cristiano Ronaldo è inarrestabile sotto ogni punto di vista, così come confermato anche dal grande successo che il calciatore ha riscosso negli anni.

Ricordiamo, infatti, che Ronaldo nel corso della sua carriera è stato annoverato come uno dei calciatori più pagato al mondo, oltre tra i più premiati. Il tutto, comunque sia, non finisce di certo qui dato che a tenere banco nel mondo del web troviamo anche un altro ed importantissimo e che in queste ore ha posto Cristiano Ronaldo sotto la luce attenta dei riflettori. Ecco di cosa si tratta.

Cristiano Ronaldo l’uomo dei record

Impossibile negare come nel corso degli anni Cristiano Ronaldo abbia abituato i tifosi e fan a vederlo eccedere in vari ambiti, principalmente sul campo da calcio, come successi durante gli anni trascorsi con la maglia della Juventus che per i tifosi della squadra sono stati davvero indimenticabili.

La carriera calcistica di Ronaldo in tal senso procede a tutto spiano, ma a lasciare senza parole i fan e tifosi del calciatore troviamo un altro eclatante successo riscosso dal calciatore in queste ultime ore e che non riguarda affatto il mondo dello sport.

LEGGI ANCHE -> Giorgia Palmas, ricordate il suo ex? Lui era uno dei protagonisti della Seria A

LEGGI ANCHE -> Chelsea, Thiago Silva spiazza i tifosi con una frase incredibile: nessuno se lo aspettava

Il calciatore super star anche sui social?

Ebbene sì, ancora una volta Cristiano Ronaldo riesce a mettere a segno un nuovo ed importante traguardo che lo rende sì uno dei calciatori più famosi al mondo, ma anche uno dei personaggi del web tra i più seguiti con un ingente numero di follower al suo seguito.

Ricordiamo, infatti, che recentemente il profilo Instagram di Cristiano Ronaldo contava già 400milioni di follower… salito in queste ore a 438milioni di utenti che ogni giorno seguono la pagina social del calciatore, conquistando così un nuovo record come “personaggio del web” tra i più seguiti in assoluto e più influenti al mondo. Un colpaccio, quindi, che permette a Ronaldo di segnare la storia ma sotto un altro punto di vista e fuori dal campo di calcio.