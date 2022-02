Big di Serie A innamorate di un top player spagnolo: tra loro una insospettabile!

Le big di Serie A hanno messo nel mirino un top player spagnolo che sta vivendo una grande stagione. In estate sarà scontro totale sul mercato: tra loro un club assolutamente insospettabile ed i tifosi iniziano a sognare.

La stagione in corso è ancora molto lunga, ma i top club stanno già programmando il futuro. La situazione finanziaria attuale impone un nuovo stile di fare calciomercato: anche i migliori club vanno alla ricerca di un’occasione a basso costo ed alto rendimento. Affinché si possa anticipare la concorrenza, è necessario muoversi con largo anticipo e avanzare i primi contatti sin da dubito. È quello che sta accadendo in Serie A, ma non solo: le migliori squadre d’Europa sono molto vigili sui parametri zero, sui giocatori in scadenza nel 2023 e su quei calciatori che, nonostante l’ottimo rendimento, non hanno un elevato costo per il cartellino.

In particolare, alcune società italiane hanno messo gli occhi su un top player spagnolo che, grazie ad una stagione strepitosa, sta stupendo tutti.

Serie A, i top club pronti allo scontro sul mercato

Come anticipato, il prossimo calciomercato estivo sarà caratterizzato da colpi all’insegna della sostenibilità e della stabilità finanziaria. L’obiettivo è quello di rinforzarsi con giocatori dal basso investimento per poi, eventualmente, affondare per un colpo importante. Un esempio di questa strategia può essere la sessione invernale della Juve, che ha liberato due esuberi come Bentancur e Kulusevski e acquistato Zakaria (costo del cartellino molto basso perché era in scadenza) e Vlahovic (grande investimento).

Nel calcio moderno, dunque, la parole d’ordine è “sostenibilità”: per questo, alcuni top club stanno già programmando il futuro. Nello specifico, si prospetta uno scontro il Serie A fra alcune squadre che hanno un obiettivo comune sul mercato.

Sarà asta per un top player spagnolo

Milan, Napoli, Roma e Fiorentina hanno posto le loro attenzioni su un giocatore spagnolo che sta vivendo una stagione impressionante: Gerard Deulofeu. Il numero 10 dell’Udinese sta trascinando i friulani con prestazioni di alto livello e con gol (sette) e assist (due).

Dopo l’addio di De Paul in estate, lo spagnolo si è preso il ruolo di leader per la formazione bianconera e, insieme a Beto, forma una delle coppie più sorprendenti della Serie A.

Dopo una carriera divisa fra Liga (Barcellona e Siviglia), Premier League (Everton e Watford) e Serie A (Milan ed Udinese), Deulofeu è pronto per il grande salto della sua carriera.

Le squadre interessate a lui sono alla ricerca di un giocatore offensivo duttile, in quanto il ruolo naturale dello spagnolo è quello di esterno offensivo, ma quest’anno sta giocando con ottimi risultati da seconda punta. Tra queste, c’è anche il Milan che, in passato, ha già avuto Deulofeu in prestito.

Deulofeu, in passato, ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto tornare in rossonero, ma anche all’Everton. Ad ora nessuna squadra sarebbe in vantaggio, ma l’Udinese avrebbe già fissato il prezzo del cartellino: tra i €15 e €20 milioni, anche se potrebbe partire un’asta.