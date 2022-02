Vlahovic fa capitolare il cuore dell’ex Miss Italia: le foto bomba della bellissima

Dusan Vlahovic continua ad essere uno dei calciatori più discussi nel panorama della cronaca rosa italiana. Il calciatore della Juventus ha fatto il capitolare il cuore di una delle più belle Miss Italia, ecco di chi si tratta.

Solo pochi giorni fa Dusan Vlahovic stato protagonista del gossip italiano a seguito di un presunto flirt che il calciatore avrebbe avuto con la star della serie tv Don Matteo, Maria Sole Pollio, Nota influencer e conduttrice di successo.

Una relazione che sarebbe presumibilmente conclusa a seguito dei tanti impegni lavorativi del calciatore che, secondo alcuni rumors, in un primo momento avrebbe scelto di dedicarsi unicamente nella carriera sportiva… ma se il loro addio fosse stato segnato da una seconda donna?

Dusan Vlahovic single ma non troppo?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Dusan Vlahovic nel corso delle ultime settimane è stato uno dei protagonisti più chiacchierati della scena della cronaca rosa italiana, complice la relazione che il calciatore avrebbe avuto proprio con Maria Sole Pollio. Al momento, comunque sia, non esiste alcuna certezza circa la frequentazione tra il calciatore e l’attrice dato che entrambi hanno dimostrato di essere molto gelosi della propria privacy… ma la notizia che in queste ore sta facendo da padrona nel mondo del web ha lasciato anche i tifosi della Juventus senza parole.

Sembrerebbe, infatti, che Dusan Vlahovic voi non sia poi così single come abbia voluto fare credere nel corso delle ultime settimane. Svelato, dunque, il nome bomba della bellissima donna che avrebbe fatto capitolare il cuore del calciatore.

La bellissima ex Miss al fianco di Vlahovic

A far riferimento al gossip in questione è stato anche il portale online del quotidiano Corriere della Sera dato, anche in questo caso, Vlahovic avrebbe cercato di mantenere il massimo riserbo su ciò che sta accadendo nella sua vita sentimentale fuori dal campo di calcio.

Il gossip in questione vuole Dusan Vlahovic al fianco dell’ex Miss Italia Carolina Stramare!



La nuova presunta coppia, come rivelato precedentemente, non ha rivelato nulla cerca il loro possibile flirt e quindi relazione sentimentale, ma galeotta per il loro incontro sarebbe l’impegno che Carolina Stramare da qualche tempo a questa parte ha messo in atto nel campo dell’informazione sportiva dato che l’ex Miss Italia è la star di Heibiz Live che trasmette in diretta streaming la Serie B. Quindi, che Cupido abbia scoccato una nuova freccia al suo arco per Dusan Vlahovic?