Dramma in casa Icardi: “Finito in ospedale all’improvviso”

Giorni di panico e paura in case Icardi, nel corso delle ultime ore è stata diffusa una notizia preoccupante per il calciatore e Wanda Nara. Ecco di cosa si tratta.

Non via pace per la coppia formata dal calciatore del Paris Saint Germain e la moglie Wanda Nara. Dopo la diffusione della notizia relativa ad una canzone che China Suarez avrebbe scritto e dedicato interamente ad Icardi, ecco che per l’influencer argentina arriva un altro tipo di problematica da fronteggiare in prima persona.

Un problema che ha causato attimi di paura per l’influencer così come spiegato nel corso delle ultime ore da una notizia che non si dica ha fatto il giro del web.

Dramma in casa Icardi

La coppia formata da Mauro Icardi e Wanda Nara continua ad essere protagonista dell’attenzione del web e dei media in campo internazionale, questa volta però a seguito di un momento davvero molto delicato perché alzatore l’influencer ti hanno dovuto fronteggiare una problematica non indifferente.

In particolar modo, nel corso degli ultimi giorni, è stata diffusa la notizia secondo la quale il figlio dell’influencer e procuratrice argentina si è stato condotto urgentemente in ospedale, il tutto a seguito di un incidente che adesso è necessario per festivo intervento dei medici.

LEGGI ANCHE -> Juventus – Dybala tiene in ansia Allegri, l’infermeria piena preoccupa

LEGGI ANCHE -> Totti, finisce a rissa la finale di calcio ad 8: “Tutto davanti a 100 bambini”

Massima preoccupazione per il figlio di Wanda Nara

Secondo quanto reso noto nel corso delle ultime ore dai vari magazine di cronaca rosa e non solo, sembrerebbe che il figlio di Wanda Nara nato dal matrimonio con Maxi Lopez abbia avuto un incidente abbastanza grave.

Il ragazzo di soli 12 anni, dal nome Valentino, si sarebbe procurato una rottura alla clavicola a seguito di un incidente per il quale non è stato svelato noi in la in particolare. Le uniche notizie certe riguardano l’incidente ha avuto dal ragazzo e la clavicola rotta per le quali sono stati forniti subito i dovuti soccorsi, ma sembrerebbe che sia Wanda Nara e Mauro Icardi abbiano chiesto all’ospedale sanitario di mantenere il massimo segreto su ciò che realmente sia successo al dodicenne.