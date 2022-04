Juventus – Dybala tiene in ansia Allegri, l’infermeria piena preoccupa

Non c’è pace per Paulo Dybala, dopo un periodo di appannaggio la Joya è tornata ad essere decisiva per la Juventus.

Il dieci bianconero ha portato la Juventus sul pari in un campo difficile come quello del Sassuolo di Alessio Dionisi, già giustiziere di diverse big.

La Juventus in questo finale vivrà un vero e proprio forcing, tra posto il per la prossima Champions League e la sentita finale di Coppa Italia contro l’Inter.

La Joya contribuisce a tre punti fondamentali per la Juve

Nell’insidioso match del Mapei Stadium di Reggio Emilia, gli uomini di Max Allegri la ribaltano proprio sul finale di gara con un gol di Moise Kean, chiamato in causa dal tecnico a gara in corso. I bianconeri, nel corso del primo tempo, hanno subito la verve di un Sassuolo subito in partita e che più volte era andato vicino al gol del vantaggio. Gol trovato al 38′ con Giacomo Raspadori, prodotto del vivaio neroverdi, che sorprende Szczesny sul suo palo. La risposta bianconera arriva sul tramonto del primo tempo con un lampo di Paulo Dybala che, da posizione defilata, trafigge Consigli con il suo mancino. Nel secondo tempo Allegri inserisce forze fresche cambiando la coppia d’attacco con gli innesti di Vlahovic e Kean. È proprio l’ex Everton e Paris Saint Germain a trovare il gol vittoria all’88’. Chiriches se lo perde in marcatura e, con la complicità di Consigli, regala i tre punti alla Vecchia Signora.

Tre punti d’oro per i bianconeri che in queso finale di stagione, nonostante l’infermieria piena, proveranno ad agganciare il terzo posto e ad approfittare del momento no del Napoli.

Dybala sostituito nel momento migliore, ecco il retroscena dietro la decisione di Allegri

Paulo Dybala, nonostante il contratto in scadenza e la certezza d’addio a fine stagione, sembra pienamente coinvolto in questo finale di stagione della Juventus. Anche nella gara contro il Sassuolo la Joya ha contribuito a conquistare tre punti fondamentali utili a staccare la Roma e blindare il quarto posto che significa Champions League. I bianconeri, dati i numerosi passi falsi del Napoli, si sono portati a -1 dai partenopei e adesso l’assalto al terzo posto è possibile. L’argentino è stato sostituito al 55′ per far posto a Vlahovic. Dietro la scelta di Allegri, apparentemente inspiegabile, si cela una condizione fisica non ottimale.

L’infermeria bianconera, infatti, è piena e Max Allegri non può rischiare ulteriori infortuni in questo forcing finale. Il reparto offensivo, nello specifico, conta già le assenze di Chiesa, McKennie e Kaio Jorge.

Come sottolineato da DAZN in diretta, il cambio di Dybala è una scelta precauzionale del tecnico livornese. La vittoria della Coppa Italia è un obiettivo, soprattutto perchè l’avversario saranno i rivali di sempre dell’Inter. Per riuscirci, Allegri, punta sul suo numero dieci.