Dramma personale per la famiglia di Francesco Totti: “Ho perso il lavoro”

Momento difficile da vivere per uno dei membri della famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi, a confessare tutto è stata la diretta interessata nella sua pagina social.

Negli abbiamo imparato a conoscere non solo l’ex calciatore e la conduttrice ma anche la famiglia che ogni giorno e al loro fianco, raccontando la propria vita anche attraverso i social.

Dal momento in cui a farsi spazio su Instagram è stata proprio Ilary Blasi il popolo del web ha avuto modo di conoscere anche le sorelle della conduttrice e, in particolar modo, la giovane e bellissima Melory… la quale, attualmente si trova protagonista dei media a seguito delle dichiarazioni che ha rilasciato, parlando di una particolare situazione che ha colpito la sua sfera privata.

Il dramma personale della cognata di Francesco Totti

Nonostante la costante esposizione ai media sia l’ex calciatore Francesco Totti che Ilary Blasi hanno sempre cercato di mantenere un certo riserbo circa la propria vita privata, un qualcosa che gli accomuna a tutti i membri della loro famiglia, rimanendo così lontani dai riflettori dei magazine di gossip.

Nel corso delle ultime ore, però, a lasciare senza parole è stata la confessione che Melory Blasi ha fatto al popolo del web parlando del suo dramma personale legato, appunto, alla perdita del lavoro: “Ebbene sì ragazzi, anche io sono disoccupata! Ci ho messo un po’ a dirvelo, perché dovevo metabolizzare, ed ecco svelato il motivo per il quale mi vedete molto più presente qui su Instagram rispetto a prima”.

LEGGI ANCHE -> Milan spunta una incredibile trattativa con l’Atletico Madrid per un difensore

LEGGI ANCHE -> Barcellona, mossa a sorpresa: mirino su due difensori top della Serie A

“Chissà quanto è raccomandata”

Melory Blasi, lontana dal mondo dello spettacolo, laureata nel 2012 in Ortottica all’università cattolica del Sacro Cuore di Roma, per poi concludere il suo percorso di studi con un’altra laurea in Scienze riabilitative conseguita nel 2015 all’università Tor Vergata, aveva intrapreso una brillante carriera lavorativa che momentaneamente si è interrotta a seguito di un licenziamento.

L’annuncio fatto dalla giovane donna, diventata da poco mamma della piccola Jolie, ha poi concluso così lo sfogo affidato ai social e che sta facendo discutere il web: “Quando tutti pensano: è la sorella di… chissà quanto sarà raccomandata! Ma sei talmente raccomandata da essere disoccupata! Non è facile per me accettarlo, dopo tutti questi anni di impegno, studio e dedizione al mio lavoro. Ma lo voglio affrontare così, con il sorriso e una linguaccia. Inoltre, spero di abbattere i pregiudizi che a volte vengono fatti dietro a un semplice cognome! Ce la faremo, si ricomincia”. Infine: “In realtà io sono una ragazza normale, che ora cerca un lavoro come tante altre ragazze. Purtroppo, siamo in tanti in questa situazione, ma essere mamma è già un lavoro, e anche molto impegnativo e, finché posso, mi godo la mia famiglia e la mia piccolina”.