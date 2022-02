Milan spunta una incredibile trattativa con l’Atletico Madrid per un difensore

By

La trattativa è avviata e il Milan è fiducioso, vuole chiudere a breve per anticipare la concorrenza a ed assicurarsi il giocatore.

Il recente mercato rossonero non ha portato colpi alla corte di Pioli, che cerca di continuare la sua cavalcata in campionato con gli uomini che ha a disposizione.

Il ruolo che è più in difficoltà per i rossoneri è la retroguardia, che dovrà fare a meno di Simon Kjaer per tutto il resto della stagione e che potrà contare solo su Tomori, Romagnoli, Kalulu e Gabbia.

La ricerca al centrale difensivo però non si è arenata, anzi sta andando avanti, e Maldini sembra aver identificato il giusto profilo da regalare al suo allenatore. Un giocatore abituato a giocare ad alti livelli che sta esplodendo nell’ultima stagione.

Ex canterano del Real Madrid

Si tratta di Mario Hermoso, difensore centrale spagnolo classe 1995 che dal 2019 è in forza all’Atletico Madrid. Cresciuto calcisticamente nelle fila dei rivali dei colchoneros, il Real Madrid, Hermoso si è trasferito all’Espanyol prima di essere prelevato per circa 25 milioni di euro dalla squadra di Simeone.

Con l’Atletico ha giocato ad ora 91 partite, segnando 4 gol in totale, 2 in questa stagione ed entrambi nel finale di partita (al 93′ contro il Valencia, all’89 contro il Getafe) regalando la vittoria alla sua squadra proprio in extremis. Vanta anche 5 presenze nella nazionale maggiore della Spagna.

Alto 1.85, mancino di piede e molto forte fisicamente, Hermoso sarebbe il giocatore perfetto da affiancare a Fikayo Tomori, formando una coppia di difensori di livello e ancora molto giovani.

Il prezzo del giocatore è sicuramente lievitato, e attualmente si aggira intorno ai 35 milioni di euro. La concorrenza è folta, si parla di un forte interesse del Liverpool, che vorrebbe piazzarlo al fianco dell’olandese Van Dijk, sostituendo il centrale Joel Matip, e permettendo allo spagnolo di crescere ulteriormente accanto ad un difensore di tale caratura.

Anche l’Arsenal di Arteta e il Tottenham di Conte sembrano molto interessate al forte centrale difensivo. Reds, Spurs e Gunners non hanno particolari problemi di liquidità, e far partire un’asta con questi club significherebbe quasi perdere in partenza.

Ecco perché il ds del Milan Maldini sembra lavorare a fari spenti, per tentare di anticipare la concorrenza e di chiudere in tempo record una trattativa formidabile, che potrebbe portare a Milano uno dei centrali più interessanti del panorama calcistico europeo. Vedremo se l’asse con Madrid porterà nuovamente bene alla squadra rossonera.