Edinson Cavani spiazza i tifosi: il gesto realizzato post partita è incredibile

Edinson Cavani riesce ancora una volta a lasciare tutti senza parole, il gesto messe in atto dall’attaccante del Manchester United ha commosso i tifosi della squadra e quelli che continuano a seguire i successi riscossi dal calciatore.

Sono trascorsi molti anni da quando Edinson Cavani ha deciso di lasciare il Napoli e seguire la sua carriera che l’ha portato lontano dall’Italia, la quale gli ha permesso di diventare oggi una delle punte di diamante del Manchester United, anche se l’affetto dei tifosi italiani continua a seguirlo anche mentre si trova in giro per il mondo.

Infatti, a tenere banco nel mondo del web troviamo la diffusione di un video che ritrae Cavani a fine partita, fuori dallo stadio, pronto ad accogliere i tifosi e fare degli autografi o prestarsi alla realizzazione di qualche selfie… ma ciò che ha lasciato senza parole i tifosi del calciatore è stato il gesto lo strabiliante messo in atto, lasciando tutti senza parole.

Il gesto di Edinson Cavani spiazza il web

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso delle ultime ore a tenere banco nel mondo del web troviamo la diffusione di un video che ritrae Edinson Cavani così come quasi mai visto prima d’ora.

Il calciatore, ex star del Napoli, recentemente ha incontrato dei tifosi davvero molto speciali tanto da far breccia nel cuore di Cavani che ha messo in atto un gesto davvero molto speciale in grado di lasciare i tifosi insieme al popolo del web assolutamente e totalmente senza parole.

Il video diventato virale in poche ore

A realizzare il video in questione è stata una famosa giornalista dal nome Alison Bender, famosissima sui social network, e che ha ripreso una scena unica per poi condividere il tutto con il popolo del web.

In particolar modo, nel video in questione è possibile vedere una piccola tifosa di Edinson Cavani in lacrime durante l’incontro con l’attaccante del Manchester United. La piccola tifosa si è recata nei pressi dello stadio per chiedere appunto un autografo al suo idolo ma Cavani nel vedere la ragazzina in lacrime si è subito commosso, abbracciandola nell’immediato nel tentativo di placare la sua emozione e fare in modo che potesse godersi quel momento per lei così tanto speciale.

Un video che ha messo in risalto la dolcezza di Edinson Cavani e che è diventato virale sul web in men che non si dica.