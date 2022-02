Francesco Totti e la suocera: lei è bellissima e fa un lavoro che non ti aspetti!

Francesco Totti è un’icona del calcio mondiale, ma il Capitano non è solo fortunato per avere una moglie bellissima: anche la suocera non scherza e potresti averla già incontrata centinaia di volte senza saperlo!

Francesco Totti è noto non solo per la sua straordinaria esperienza sportiva che lo ha portato a trionfare nelle maggiori competizioni del calcio internazionale, ma anche per la storia d’amore con Ilary Blasi.

Nata quasi come una favola moderna, ha avuto il suo seguito regalando alla coppia ben tre splendidi figli: Cristian, Chanel ed Isabel. Tutto ebbe inizio da uno scambio di sguardi e dopo vent’anni si amano ancora come il primo giorno!

Una famiglia piena di talenti: anche lui è un calciatore

Il binomio ‘calciatore-letterina’ era all’epoca già molto quotato con diverse storie poi naufragate, ma tra Francesco ed Ilary non è stato così ed ancora oggi il loro amore è saldo e lontano dal gossip. Mai una indiscrezione o una parola di troppo, affiatati ed innamoratissimi non hanno mai fatto mistero di volere una famiglia numerosa e chissà che il futuro non conceda loro un altro bebè. Indimenticabile è la dichiarazione d’amore pubblica che il calciatore fece alla futura moglie: quella maglietta con la scritta ‘Sei Unica’ all’esultanza dopo il gol e che è rimasta nella storia, Ilary l’ha conservata gelosamente e l’ha indossata ancora nelle occasioni speciali.

Tutti e tre i figli della coppia hanno gli stessi capelli biondi e gli occhi chiari dei genitori, dai quali hanno ereditato non solo la bellezza. Pare infatti che il primogenito Cristian, classe 2005, sia una talentuosa promessa del calcio ovviamente nelle fila delle giovanili della Roma. Chissà se invece Chanel ed Isabel seguiranno le orme della mamma, showgirl e conduttrice di programmi di successo.

La somiglianza tra madre e figlia è impressionante: ecco dove potresti aver incontrato la suocera del Capitano!

Come anticipato la famiglia Totti è spesso sotto le luci dei riflettori, ma non è raro incontrarli in giro per le vie della Capitale a fare shopping oppure a godersi una passeggiata. Nonostante la notorietà infatti, sia Francesco che Ilary sono persone molto alla mano e tengono molto alla riservatezza. Proprio per questo del resto della famiglia si conosce molto poco: sappiamo tutti che Ilary ha due sorelle Melory e Silvia, entrambe sposate e con una vita lontana dal mondo dello spettacolo. Tutte e tre legatissime hanno in comune lo stesso sorriso, ma avete mai visto la suocera di Francesco Totti? La somiglianza con la famosa figlia è impressionante e si capisce perfettamente Ilary da chi abbia ereditato tanta bellezza.

Quello che probabilmente molti trascurano è che la signora Daniela fa un lavoro decisamente inaspettato. Anzi chissà quante volte in giro per Roma, potreste averla incontrata senza saperlo. Forse vi sarà anche capitato di essere multati da lei, perché la signora Blasi non è altro che una vigilessa!

Un’attività decisamente ordinaria, proprio come quella figlia minore Melory che lavora come ortottista, una professione sanitaria specializzata nella diagnosi dello strabismo e nella riabilitazione visiva. Di Silvia invece, la maggiore delle sorelle Blasi, si sa ben poco essendo molto riservata. Da oggi in poi quindi guardatevi intorno e soprattutto attenti a non passare con il rosso!