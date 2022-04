Ronaldo e Giorgina Rodriguez, la prima foto dopo la tragedia commuove il web

Sono stati giorni davvero molto difficili per la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, il tutto a seguito della drammatica scomparsa di uno dei due bambini che la donna portava in grembo.

Gli occhi del mondo sono stati concentrati su una delle coppie più seguite e famose nel panorama social, del gossip e dello sport italiano, ovvero quella formata da Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez. Solo pochi mesi fa il calciatore l’influencer avevano annunciato a vele spiegate la dolce attesa di ben due bambini, un’immensa felicità che si aggiungeva a quella della figlia nata no poco tempo fa e dai fratellini che la Rodriguez ha accolto nella sua vita diventando la loro mamma a tempo pieno.

Ad un passo dalla felicità, però, per la coppia arriva l’immane tragedia legata alla perdita di un figlio comunicata attraverso la pubblicazione di un lungo comunicato stampa, chiedendo modo e tempo per vivere il loro dolore senza l’intromissione invasiva della stampa. Oggi, però, ecco che arriva la prima felice notizia.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez dopo la tragedia

L’imminente felicità che Cristiano Ronaldo avrebbe dovuto vivere insieme a Georgina Rodriguez e stata bruscamente interrotta dalla drammatica notizia della scomparsa del loro bambino poche ore dopo la nascita. Un dolore vissuto nel privato dal calciatore della sua famiglia che, come spiegato precedentemente, aveva chiesto il massimo riserbo da parte dei media dato il delicato momento che ognuno di loro stava attraversando.

Giorni dopo l’accaduto, però, ecco che Ronaldo e la compagna stanno cercando di riprendere in mano il loro quotidiano cercando di vivere dove è possibile la grande gioia relativa alla nascita di un figlio, in questo caso di una bambina sopravvissuta e accolta dai genitori a cuore aperto.

La prima foto della famiglia Ronaldo

A tenere banco nel mondo del web in queste ultime ore troviamo il nuovo post condiviso da Cristiano Ronaldo e che ritrae in toto la sua famiglia, giorni dopo il dramma è la nascita della figlia tanto attesa.

Il calciatore ha deciso di pubblicare la foto in questione accompagnata dalla seguente di importante messaggio: “Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e per i loro gesti nei nostri confronti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l’amore e il rispetto per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.