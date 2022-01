Fiorentina, il sostituto di Vlahovic arriva da un top club di Liga

La storia tra Vlahovic e la Fiorentina è ai titoli di coda. Il club viola sta già pensando al sostituto: a sorpresa il clamoroso nome del calciatore che può arrivare è un attaccante della Liga spagnola.

La partenza di Vlahovic è imminente e di conseguenza la Fiorentina vuole correre ai ripari per sostituire il capocannoniere della Serie A. L’acquisto di Piątek non basta: il club viola con i soldi che incasserà dalla vendita dell’attaccante serbo proverà fin da subito un clamoroso investimento.

Negli ultimi giorni non si parla d’altro che della partenza di Dusan Vlahovic. La Fiorentina senza il suo goleador potrebbe perdere tanto, ma nel club non si respira un’aria di sconforto. Al contrario, la dirigenza sta programmando in anticipo come investire l’elevata cifra che ricaverà dal suo addio. Il club viola vuole a tutti i costi un buon sostituto all’altezza del bomber serbo.

Il mercato viola ha visto l’arrivo di Krzysztof Piątek dall’Hertha Berlino: l’ex attaccante di Genoa e Milan sarà senza dubbio al centro del progetto offensivo viola. Tuttavia, solo lui non basta: la Fiorentina ha già in mente un altro nome per far sognare i tifosi.

La Fiorentina punta gli occhi sull’attaccante del Siviglia

La Fiorentina avrebbe puntato gli occhi su un attaccante del Siviglia. Il club spagnolo, al momento secondo in classifica di Liga, ha chiuso l’affare Martial, portandolo in Spagna dal Manchester United.

Il suo arrivo fa sognare i tifosi del Sánchez Pizjuán, ma in squadra vi è chi troverà molto meno spazio nell’undici titolare e per queste ragioni c’è chi sta già progettando una partenza.

Il nome e l’identikit dell’attaccante

Il giocatore che la Fiorentina ha puntato è Rafa Mir, l’attaccante spagnolo del Siviglia. Il calciatore in questione è uno dei protagonisti della scalata ai vertici della classifica della Liga del club andaluso: ha infatti finora segnato 9 gol in 30 presenze totali (6 in Liga, 1 in Champions League e 2 in Coppa del Re).

Passato dalle giovanili di Barcellona e Valencia, il giovane giocatore del Siviglia è anche nella Nazionale Under 23 spagnola.

Per assicurarsi il cartellino del giocatore la scorsa estate il club sivigliano sbaragliò la concorrenza di Atletico Madrid e Valencia, acquistando Rafa Mir dal Wolverhampton a titolo definitivo per 16 milioni di euro: una cifra che è assolutamente valsa la pena dato il suo ottimo rendimento in questa prima metà di stagione.