Ilary Blasi e Wanda Nara, sfoggiano la stessa borsa che solo loro possono avere: i motivi

By

Wanda Nara e Ilary Blasi hanno qualcosa in comune che riguarda il loro look e in particolar modo una borsa regalata dei loro mariti… un accessorio unico e raro che solo le Lady del calcio possono permettersi?

Ilary Blasi e Wanda Nara a oggi sono tra le donne più seguite nel panorama social e che nel corso degli anni hanno fatto discutere magazine di cronaca rosa per via delle loro relazioni intraprese con due stelle del calcio, facciamo riferimento ai rispettivi mariti Francesco Totti ex Capitano della Roma e Mauro Icardi attaccante del Paris Saint Germain.

Le due donne, entrambe influencer, ma comunque impegnate in ambiti lavorativi differenti, recentemente hanno sfoggiato una bellissima borsa e che di certo non poteva passare inosservata.

La borsa super lussuosa delle Signore Totti e Icardi

Ebbene sì, in queste ultime ore a far discutere è un punto di comunione tra Ilary Blasi e Wanda Nara, dato che le due donne negli ultimi mesi hanno sfoggiato la stessa identica borsa e che ha subito destato l’attenzione dei loro fan. Si tratta di un accessorio unico, lussuoso e quindi di certo non a buon mercato. Una bellissima borsa, dall’ingente valore economico e che a quanto pare pochi al mondo hanno nel loro armadio.

La borsa in questione è una Himalaya Birkin 30 di Hermès realizzata in pelle di coccodrillo del Nilo e non solo, tra le particolarità troviamo anche la presenza di diamanti incastonati e alcuni dettagli finemente rifiniti in oro. Un accessorio lussuoso il cui valore di mercato è di 310.413,00 euro.

In questi ultimi anni, la borsa firmata Birkin è diventato un accessorio indispensabile per molte delle donne più famose al mondo, non a caso dei modelli simili a quello sfoggiato da Ilary Blasi e Wanda Nara è gelosamente custodito nell’armadio di due tra le influencer più seguite al mondo, ovvero Georgina Rodriguez e chiara Ferragni.

LEGGI ANCHE -> Kessie ha deciso: la sua destinazione stravolge il mercato!

Una borsa come un pegno d’amore?

Secondo quanto reso noto da vari magazine di gossip, sembrerebbe che Ilary Blasi abbia ricevuto la borsa Birkin diverso tempo fa come regalo da parte del marito Francesco Totti, il tutto durante un’occasione speciale per la coppia.

LEGGI ANCHE -> La Roma è sempre più portoghese: ecco il prossimo acquisto per Mourinho

Per quanto riguarda Wanda Nara, invece, il dono in questione sarebbe arrivato dopo la superata crisi dettata dal tradimento che Mauro Icardi le avrebbe riservato con China Suarez, uno degli scandali che più ha fatto discutere l’Argentina, l’Italia e la Francia durante gli ultimi mesi del 2021… un modo originale per sancire quindi il loro ritorno ufficiale e la salvezza del loro matrimonio.