Napoli, la brutta notizia che nessuno di aspettava: non rinnova!

Il Napoli e Dries Mertens non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto: il futuro dell’attaccante belga potrebbe ancora essere in Serie A.

Dopo Insigne, anche Dries Mertens potrebbe dire addio al Napoli. Il suo contratto è in scadenza alla fine di questa stagione e una squadra di Serie A lo avrebbe messo nel mirino: ecco di chi si tratta.

Il Napoli sta vivendo una fase di rinnovamento importante e l’ addio del figliol prodigo e capitano Lorenzo Insigne ne è una testimonianza. Il presidente De Laurentiis è stato chiaro fin dall’inizio: o si rinnova alle sue cifre o chiunque può andarsene. Insigne, ritenendo non equo alla sua richiesta l’ingaggio proposto per il prolungamento, ha deciso di lasciare il Napoli a fine stagione per andare al Toronto Fc, in Canada.

Un altro dei senatori della squadra partenopea ha il contratto in scadenza a giugno 2022, e il suo futuro è ancora molto incerto. Dries Mertens, idolo della tifoseria partenopea, potrebbe dire addio al Napoli a fine stagione qualora non si trovasse a breve l’accordo con la società. Mertens è uno dei giocatori più rappresentativi della storia del club: con i suoi 144 gol segnati con la maglia azzurra è attualmente il miglior marcatore di sempre del Napoli, davanti a calciatori del calibro di Hamsik e Maradona. Arrivato nell’estate del 2013 dal PSV Eindhoven per meno di 10 milioni di euro, Mertens è diventato un attaccante di qualità immensa, capace di essere sempre decisivo per la sua squadra.

Dopo aver vinto due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, e all’età di 34 anni, potrebbe essere arrivato il momento di dirsi addio. Infatti, nonostante le dichiarazioni d’amore ribadite alla città e al popolo napoletano, un’altra big di Serie A si sarebbe fatta sotto sul giocatore: ecco i dettagli.

Una scelta motivata dalla voglia di giocare ancora ad alti livelli

Dries Mertens sta disputando anche quest’anno una grande stagione a livello personale. Dopo qualche acciacco di troppo nella prima parte, si è preso il posto da titolare al centro dell’attacco del Napoli mettendo a segno già 9 gol. L’attaccante belga nonostante l’età fa ancora la differenza in Serie A: per questo motivo non vorrebbe andare a giocare in campionati minori le ultime stagioni della sua carriera.

Un allenatore del nostro campionato stravede per lui e sarebbe pronto a tutto pur di portarlo nella sua squadra. Si tratta di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, che avrebbe indicato il nome di Mertens alla società come rinforzo per la prossima stagione.

Sarebbe un acquisto a parametro zero che non andrebbe a pesare troppo sulle casse del club di Lotito. Mertens è stuzzicato dall’idea di ritrovare l’allenatore che da buon giocatore lo ha trasformato in un campione, mettendolo per la prima volta al centro del tridente leggero di quel Napoli spettacolare.

Mertens attende di capire gli sviluppi che ci saranno con il Napoli, ma la Lazio potrebbe essere un’opzione molto concreta per il suo futuro.