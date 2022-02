Atalanta, clamoroso retroscena: un top dell’Atletico Madrid esce allo scoperto con una rivelazione incredibile!

Nessuno poteva immaginarlo, eppure è realtà ed è proprio lui a confermarlo: una bandiera dell’Atletico Madrid ha rivelato un retroscena incredibile che potrebbe aprire uno scenario da sogno!

Un retroscena di mercato inaspettato: una bandiera dell’Atletico Madrid ha ammesso di aver avuto contatti con l’Atalanta.

L’Atalanta, negli ultimi anni, ha assunto una dimensione europea grazie alle partecipazioni a Champions ed Europa League. Il club bergamasco non rappresenta più una sorpresa, ma una realtà molto solida, come confermato dalla recentissima cessione delle quote di maggioranza per una cifra molto elevata.

Quest’anno la formazione di Gasperini, come di consueto, è in piena lotta per un posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League. I nerazzurri hanno raccolto 44 punti in 25 partite e sono attualmente quinti, anche se hanno una gara da recuperare che, almeno virtualmente, li proietterebbe al quarto posto alla pari della Juve.

Proprio grazie alla nuova dimensione europea, l’Atalanta sta avendo più potere sul calciomercato, al punto di aver avuto contatti con una bandiera dell’Atletico Madrid: il calciatore ha svelato il retroscena inaspettato.

Atalanta, contatti con una leggenda dell’Atletico Madrid

Bisogna riavvolgere il nastro al 2019: l’Atalanta sta crescendo a dismisura, mentre l’Atletico Madrid di Simeone è una delle migliori squadre del mondo, capace di vincere un’Europa League e di disputare due finale di Champions League (perse entrambe con il Real) nel giro di pochissimi anni.

Uno dei fedelissimi del Cholo, quell’anno, decide di cambiare aria per vivere una nuova avventura: si tratta di Juanfran. Il terzino spagnolo è stato protagonista della rinascita dei Colchoneros sotto la guida di Simeone: arrivato nel 2011 a Madrid, è diventato un simbolo dei rojiblancos. L’unico neo della sua storia d’amore con l’Atletico è senza dubbio il rigore fallito nella finale di Champions League contro il Real giocata a San Siro.

LEGGI ANCHE -> Belotti, un top club di Serie A tenta il super colpo

L’ex terzino spagnolo ha recentemente ammesso di aver avuto contatti con l’Atalanta, che lo avrebbe ingaggiato a parametro zero come vice Hateboer. Tuttavia, la trattativa non si è conclusa nel migliore dei modi.

La rivelazione: “Volevo lasciare l’Europa, poi…”

Il perché della fumata nera è abbastanza semplice: dopo otto anni passati con la maglia dell’Atletico Madrid, la volontà di Juanfran era quella di provare un’avventura del tutto nuova. Lo spagnolo ha spiegato: “All’epoca ho avuto un contatto con l’Atalanta, ma volevo lasciare l’Europa“.

LEGGI ANCHE -> Napoli, obiettivo centrocampista: azzurri su un top di Serie A

La sua meta successiva, infatti, è stato il San Paolo, uno dei club più storici del calcio brasiliano. Con il Tricolor ha potuto giocare al fianco di un altro ex Atletico Madrid, ovvero Joao Miranda, difensore brasiliano che ha giocato anche con l’Inter.

Tuttavia, Juanfran ha apprezzato l’interesse dei bergamaschi, al punto di aver ammesso: “Da quel giorno sono rimasto un tifoso dell’Atalanta”.