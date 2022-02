Totti – Blasi gate, spunta l’indiscrezione bomba: cos’è successo davvero con Noemi Bocchi?

Francesco Totti chieste stop alla pubblicazione di “fake news” ma per i magazine di cronaca rosa si parla già di Totti – Blasi gate, il tutto incrementato da alcune indiscrezioni bomba pubblicate sul presunto tradimento dell’ex Capitano della Roma.

Matrimonio salvo per Francesco Totti ed Ilary Blasi, o almeno così sembra… i magazine di gossip davano già per finito e spacciato il loro amore, ma a quanto pare non è così e il Capitano ha chiesto rispetto nel trattare l’argomento in questione, dato che questo coinvolge anche delle famiglie e quindi bambini.

Tutti, però, si chiedono cosa ci sia stato davvero tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, la donna su cui sono puntati i riflettori dei magazine di cronaca rosa.

L’indiscrezione bomba per il Gate Totti – Blasi

Al momento nessuno conosce la verità su colei che è stata già etichettata come la presunta amante (gossip mai confermato) di Francesco Totti, Noemi Bocchi.

A rompere il silenzio ci ha pensato il marito della donna Mario Caucci, Team Manager del Tivoli Calcio e Ceo della Caucci Marble. Caucci e l’ex moglie sono stati insieme dieci anni, diventando genitori per ben due volte, ed è proprio l’uomo che raggiunto da Il Messaggero aggiunge un nuovo tassello a questo puzzle di gossip.

Al quotidiano, infatti, Caucci ha dichiarato: “Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze”. L’uomo, successivamente, continua parlando della moglie e rivelando qual è la sua opinione sul gossip che sta facendo discutere l’Italia: “Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce…

Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione”.

“Al Capitano tutta la mia comprensione”

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Francesco Totti è intervenuto con una comunicazione ufficiale parlando di notizie assolutamente false pubblicate sul conto della sua famiglia, anche se le dichiarazioni di Mario Caucci innescano nuovi rumors.

A Il Messaggero, infatti, l’uomo ha poi concluso così il suo intervento: “Fino a oggi mai uscito questo nome. Non ne sapevo niente. Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liason, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo”.