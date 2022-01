La Juve esce allo scoperto: contatti già avviati, a breve il sì!

La Juventus è pronta a muoversi ancora sul mercato: Arrivabene ha individuato il giocatore su cui scommettere per questa seconda fase di campionato: il nome è caldissimo!

I bianconeri si preparano a regalare al suo allenatore, Massimiliano Allegri, un nuovo rinforzo in attacco: c’è solo da sistemare la questione ingaggio con l’interessato che rimane alto per ora. Il nome è caldissimo dal momento che piace a tanti altri club, ma la dirigenza juventina avrebbe intenzione di fare di tutto per accaparrarselo.

L’attaccante piace ad Allegri, che avrebbe dato il via libera alla società per intavolare un dialogo per portare il giocatore a Torino già in questa finestra di mercato. Il Manchester United, club dove attualmente gioca il ragazzo, avrebbe così la possibilità di liberarsi di un sostanzioso salario e liberarsi di una pedina che non rientra più nei è progetti del club inglese.

Come si diceva, l’unico problema che potrebbe impedire il passaggio del calciatore è lo stipendio che percepisce attualmente: 15 milioni di euro a stagione. In caso in cui la Vecchia Signora non dovesse riuscire a persuaderlo per ridursi l’ingaggio, la Juve potrebbe decidere virare su altri acquisti.

Juventus: se lo United dice no pronto il piano b

Se Juventus e Manchester United dovessero trovare l’accordo, Anthony Martial diventerebbe un nuovo giocatore bianconero (e non è semplice), la squadra torinese potrebbe intervenire sul mercato in uscita per incassare. Ci sono due giocatori che hanno mercato: uno è Bentancur, molto richiesto da alcuni club inglesi; l’altro è Arthur che potrebbe decidere di andare a Londra, sponda Arsenal, per avere più minutaggio a disposizione.

Nel caso in cui la trattativa per Martial non andasse a buon fine, Agnelli potrebbe decidere di cercare altrove il rinforzo. Piace anche Icardi, attaccante del PSG ed ex Inter. L’ argentino potrebbe essere il piano b dato che a Parigi sembrerebbe non trovarsi bene e Mauro vorrebbe tornare nel giro della nazionale. Il cartellino del giocatore, attualmente, si aggira intorno ai 28 milioni di euro.

Nei prossimi giorni potrebbe aprirsi un dialogo con i parigini per valutare la fattibilità dell’operazione. I bianconeri pensano anche di valutare un prestito per rinforzare il reparto offensivo fino alla fine della stagione per poi concentrarsi sugli innesti questa estate e regalare al tecnico la punta che vorrebbe: Dusan Vlahovic, che pare non voglia lasciare Firenze in questa sessione di mercato.

Agnelli aspetta il rinnovo di Dybala, giocatore fondamentale per i bianconeri ma che, se a febbraio non dovesse rinnovare, potrebbe essere intenzionato a partire.