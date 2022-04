Francesco Totti in un locale a luci rosse: il racconto shock sull’ex Capitano

Ilary Blasi e Francesco Totti nel corso degli anni hanno abituato i fan numerose sorprese ma, questa volta a fornire, un clamoroso retroscena ci ha pensato un noto volto della televisione italiana raccontando un momento a luci rosse per l’ex Capitano della Roma.

Nel corso degli anni, Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno imparato a raccontare la loro quotidianità parlando anche le loro rapporto di coppia, e delle occasioni di divertimento vissute due ante parti esclusivi e non solo.

Nessuno, però, avrebbe mai immaginato di conoscere un clamoroso retroscena riguardante un’uscita fatta in passato proprio da Francesco Totti, pizzicato in un locale no noto a Roma… durante un momento quasi totalmente a luci rosse.

Il marito di Ilary Blasi pronto alla go-go boy

A fare il giro del web troviamo un racconto rilasciato su Francesco Totti e che ha subito catturato l’attenzione dei media. Il clamoroso retroscena riguardante la sfera privata dell’ex calciatore arriva da Vladimir Luxuria, opinionista dell’Isola dei Famosi e che recentemente ha intrapreso un rapporto d’amicizia molto importante proprio con Ilary Blasi complice la collaborazione davanti le telecamere.

Luxuria, durante una lunga intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, ha raccontato un piccante retroscena che riguarda un incontro avuto con Francesco Totti durante gli anni in cui era direttore artistico del locale Muccacassina di Roma, qui dove l’ex calciatore è stato avvistato ovviamente in compagnia della moglie Ilary Blasi. L’opinionista del reality show gli chiese subito di mettersi in gioco in qualità di go-go boy.

LEGGI ANCHE -> Pioli ed il clamoroso fuori programma: giornalista dichiara il suo amore per lui

LEGGI ANCHE -> Juventus – Rabiot accuse gravissime senza giri di parole: ecco cosa potrebbe succedere

“Chiedi al mio amico”

Vladimir Luxuria ha spiegato di aver incontrato la coppia in occasione di una serata trascorsa al locale sopracitato, trovandoli affiatati e molto a loro agio, motivo per cui ha subito ben pensato di realizzare uno scherzo con protagonista indiscusso proprio Francesco Totti.

Al noto quotidiano, dunque, Vladimir Luxuria ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Loro vennero ospiti. Mi fu subito molto simpatica e le dissi: Facciamo uno scherzo a Francesco. Mi avvicinai e gli dissi che un go-go boy non si era presentato, che eravamo in difficoltà e che pensavamo a lui come sostituto. Sbiancò, balbettò che si era fatto male alla caviglia e mi disse: Chiedi all’amico mio. Di entrambi mi colpì l’assenza di pregiudizi”.