Juventus – Rabiot accuse gravissime senza giri di parole: ecco cosa potrebbe succedere

La sconfitta della Juventus ha lasciato strascichi pesantissimi sul morale della squadra: Rabiot non le manda a dire, con un commento che certamente avrà delle conseguenze spiacevoli.

La sconfitta contro l’Inter di Inzaghi, grazie al rigore a fine primo tempo realizzato da Hakan Çalhanoğlu, taglia definitivamente fuori i bianconeri per la lotta Scudetto. La Juve ieri sera ha creato tante occasioni e tirato tanto in porta senza però trovare la via del gol.

A 7 partite al termine del campionato e con 5 punti di vantaggio sulla Roma di Mourinho, l’obiettivo per questo finale di campionato sarà la conferma del quarto posto. La squadra di Allegri ieri sera ha mostrato che ci possono essere ampi margini di miglioramento, ma ciò su cui il tecnico dovrà lavorare ora è il morale.

Qualche giocatore al termine del derby d’Italia ha mostrato qualche perplessità riguardo alla conduzione di gara da parte dell’arbitro Irrati. L’episodio che ha scatenato l’ira dei bianconeri è il rigore concesso ai nerazzurri nel finale del primo tempo per un pestone di Morata ai danni del terzino olandese Dumfries.

Dal dischetto il numero 20 dell’Inter si fa parare il rigore da Szczęsny, ma nella ribattuta, nella mischia generale che si forma, la palla entra in rete dopo un tocco di Rabiot. Irrati però annulla la rete per fallo in attacco. L’arbitro viene richiamato dal Var Mazzoleni.

Dopo la visione al monitor il direttore di gara cambia la sua decisione: il rigore va tirato nuovamente perché il difensore juventino De Light è entrato in area al momento della trasformazione del centrocampista nerazzurro.

Il commento ironico che ha scatenato le polemiche: attesi provvedimenti

Al termine della partita il centrocampista francese Adrien Rabiot, ai microfoni di Sport Mediaset, ha espresso il suo punto di vista con commenti molto espliciti riguardo le decisioni del direttore di gara.

Un pensiero che ha poi ribadito anche sui social: “È difficile vincere quando si gioca 11 contro 12. Per le prossime partite spero che ci sia un arbitro migliore, è importante anche dire quando l’arbitro sbaglia e questa sera ha sbagliato troppo secondo me“.

Un comportamento poco rispettoso e corretto nei confronti della terna arbitrale, non è da escludere ora che verranno presi provvedimenti disciplinari in merito a tali dichiarazioni. Un comportamento che Allegri non lascerà passare inosservato e che potrebbe costare una multa al calciatore.