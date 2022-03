CLAMOROSO NAPOLI – Una bandiera dice addio: tifosi disperati, ma c’è già l’erede

Il Napoli autore fin qui di una grande stagione, si prepara ad affrontare una clamorosa ed inaspettata perdita che causerà non pochi problemi alla squadra.

L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina partenopea ha portato bel gioco e risultati e i campani sono tornati a giocare per il titolo dopo tanti anni.

Gli uomini di Spalletti sono focalizzati sul campo e sulle partite che verranno, ma le partite dietro la scrivania non si fermano mai. Lo sa bene Cristiano Giuntoli, dirigente del Napoli, che sta lavorando senza sosta sul fronte mercato.

Il Napoli si prepara a dolorosi addii, non solo Insigne e Mertens

Il direttore sportivo ex Carpi dovrà farsi trovare pronto allo scoccare del calciomercato per consegnare a Spalletti una rosa all’altezza. È di qualche mese fa la notizia che Lorenzo Insigne non rinnoverà con gli azzurri, l’attaccante di Frattamaggiore ha già ufficializzato l’accordo che lo porterà in MLS, al Toronto FC. La scelta del capitano del Napoli ha fatto discutere parecchio e creato malumore tra i tifosi che rimproverano alla società di non essersi sforzata per trattenere la bandiera partenopea. Insigne, dal canto suo, aveva voglia di misurarsi con una nuova realtà e per questo il suo futuro sarà lontano dal Napoli.

LEGGI ANCHE ->Gianluca Vialli, durissimo colpo da mandare giù: il messaggio per l’amico Mancini

Quello di Lorenzo il Magnifico, però, rischia di non essere l’unico addio al termine della stagione. Tante big europee, infatti, hanno messo gli occhi sui gioielli di casa Napoli.

Quell’offerta irrinunciabile che costringe a correre ai ripari: tifosi preoccupati

Con Insigne già ufficiale al Toronto FC e Dries “Ciro” Mertens che, molto probabilmente, non prolungherà il suo contratto, al Napoli urgono rinforzi nel reparto offensivo. Come se non bastasse, top club come Manchester United, Tottenham e il ricchissimo Newcastle hanno puntato le loro attenzioni su Victor Osimhen. Il Napoli vorrebbe trattenere l’attaccante nigeriano ma a fronte di un’offerta mostre potrebbe vacillare. Secondo Alfredo Pedullà, la base d’asta per l’ex Lille parte da 80 milioni di euro.

Per rimpiazzare Lorenzo Insigne, il ds Giuntoli avrebbe messo in cima alle sue preferenze il giovane esterno georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Classe 2000, di proprietà del Rubin Kazan ma in prestito alla Dinamo Batumi, il suo valore si aggira sui 15 milioni, cifra abbordabile per gli azzurri.