Francesco Totti pubblica questa foto con Chanel e il web impazzisce: ecco perché

La famiglia Totti di nuovo nel mirino dei riflettori dei media… ma questa volta grazie ad una bellissima foto che ritrae Francesco Totti e la figlia Chanel.

La secondogenita della coppia Totti – Blasi, proprio come mamma e papà, è già protagonista della scena in campo social e in quello della cronaca rosa. La giovane donna, inoltre, in diverse occasioni si è già mostrata al fianco di entrambi i genitori, diventando già un volto noto per i media.

Non a caso, ecco che a tenere banco nel mondo del web troviamo la condivisione di una foto condivisa sui social e che, ancora una volta, ha posto sotto la luce attenta dei riflettori proprio Francesco Totti e la figlia adolescente.

La foto che fa impazzire il web

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, a farsi spazio nel mondo del web troviamo la giovanissima figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ovvero Chanel.

La giovane ragazza, quindi, in questi ultimi anni come ogni adolescente ha imparato a destreggiarsi tra social e vita reale, condividendo molte immagini del suo privato, imparando già a gestire notorietà e gossip.

In queste ultime ore, però, ecco che arriva una bellissima foto che ha davvero fatto impazzire il web, tanto da riporre di nuovo sotto la luce attenta dei riflettori Chanel Totti e il padre Francesco.

Francesco Totti innamorato insieme a lei…

Ebbene sì, ancora una volta Francesco Totti riesce a conquistare l’attenzione dei media e il tutto grazie alla pubblicazione di una foto sopraggiunta sui social e che racconta la sua vita da super papà.

A fare il giro del web, infatti, troviamo la pubblicazione di una foto che ritrae Francesco Totti stretto nell’abbraccio della figlia Chanel… uno scatto dolcissimo e ricco d’amore che ha subito conquistato i fan dell’ex Capitano delle Roma, sempre felici di vedere Totti nelle vesti di super papà innamorato dei figli.