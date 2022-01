Gareth Bale, come è diventato: le sue gambe non sono più le stesse, i tifosi temono per lui | Foto

Momento delicato per Gareth Bale, attaccante del Real Madrid, le foto diffuse dalla stampa in queste ore stanno facendo preoccupare i tifosi del calciatore e della squadra.

Il Real Madrid, da sempre, è una delle squadre più forti al mondo e anche ambita dai calciatori che sognano di poter entrare in campo con questa maglia e poter dare una nuova svolta alla loro carriera calcistica.

Così, nel corso degli ultimi anni, era successo anche a Gareth Bale che grazie al suo immenso talento ha conquistato le scene mondiali del calcio diventando, a sua volta, uno dei volti noti di questo sporto.

Nel corso degli ultimi mesi, comunque sia, sembrerebbe essersi abbattuta sulla vita del calciatore un dramma di importati dimensioni e che, a quanto pare, sta mettendo davvero a rischio il futuro dell’atleta. Ecco cosa sta succedendo.

La preoccupante trasformazione di Gareth

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli ultimi anni, Gareth Bale ha conquistato la scena mondiale nello sport del calcio, un’ascensa sorprendente e che da qualche tempo a questa parte lo vede come protagonista indiscusso con indosso la maglia del Real Madrid.

Nel corso delle ultime ore, però, sul web sono circolate delle immagini che hanno fatto rabbrividire i fan mettendoli in allarme.

Le immagini in questione, infatti, mostrano il calciatore trasformato, diverso dalla persona che i fan avevano imparato a conoscere. Foto che, inevitabilmente, hanno scatenato una lunga serie di preoccupanti rumors che si aggirano attorno ad una sola e semplice domanda: cosa sta succedendo all’attaccate del Real Madrid?

Il commento del mister Carlo Ancellotti

A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo la pubblicazione di alcune foto che mostrano come sia cambiato l’attaccante Gareth Bale. A far preoccupare i fan sono gli scatti che mostrano come il calciatore sia particolarmente dimagrito, in riferimento alle sue gambe che sembrerebbero aver perso gran parte della massa muscolare.

Cosa stia succedendo attualmente a Gareth Bale, comunque sia, sembrerebbe essere un vero e proprio mistero, dato che anche lo stesso attaccante ha preferito non commentare in alcun modo le immagini che tanto stanno facendo chiacchierare il mondo.

A rispondere alle tante domande poste dalla stampa e dai tifosi è stato appunto Carlo Angelotti attraverso la seguente dichiarazione: “Lui non è infortunato, ma non sta bene. Dobbiamo fare il possibile per assicurarci che si senta bene. Perché, se non si sente bene, ha paura di avere un problema”.