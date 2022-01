Rivoluzione Napoli! De Laurentiis ha scelto il portiere per le prossime stagioni

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha messo il mirino su un giocatore di livello europeo per rimpiazzare i probabili addii a fine stagione sia di Ospina che di Meret.

Il Napoli si prepara per una rivoluzione in porta visto che sia David Ospina che Alex Meret potrebbero lasciare la squadra a fine stagione. L’obiettivo numero uno della squadra partenopea è un portiere in rotta di collisione con il suo attuale club.

Il Napoli si prepara a tanti cambiamenti in vista della prossima stagione: sono molti infatti i giocatori che potrebbero lasciare il club a breve. È già una certezza l’addio del capitano Lorenzo Insigne, che ha firmato un contratto che lo legherà per le prossime stagioni al Toronto Fc.

Sono invece ancora tutte da decifrare le situazioni relative ai giocatori in scadenza di contratto, che nel Napoli non sono poche. In difesa il Napoli potrebbe esercitare l’opzione di rinnovo di un altro anno per Juan Jesus, ma probabilmente perderà a zero sia Ghoulam che Malcuit. Molto più delicata invece la questione che riguarda Dries Mertens: l’attaccante belga, all’età di 34 anni, sta cercando di convincere De Laurentiis a confermarlo anche per le prossime stagioni a suon di gol.

David Ospina è un altro giocatore che a giugno 2022 va in scadenza e che con molte probabilità lascerà Napoli. Per questo motivo la società partenopea avrebbe puntato gli occhi su un nuovo portiere titolare per le prossime stagioni, visto che anche Meret potrebbe decidere di andare a giocare con continuità altrove.

LEGGI ANCHE –> La Roma pronta a salutare un giocatore, si prospetta un ritorno stellare

La scelta è ricaduta su un portiere vincente e di esperienza

Dopo aver sondato il terreno sul mercato, la decisione del Napoli sarebbe stata quella di puntare su un portiere di sicuro affidamento per le prossime stagioni. L’obiettivo del club è ogni anno quello di migliorarsi e l’arrivo di un portiere così titolato aumenterebbe ancora di più lo status del club sia per la Serie A che per la Champions League. Il nome su cui il Napoli avrebbe fatto all-in è quello di Keylor Navas.

Navas è attualmente al PSG ma, come quanto dichiarato in un intervista, sta soffrendo la concorrenza con l’ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. All’età di 35 anni il portiere costaricano ha ancora voglia di giocare con continuità ed essere protagonista ad alti livelli. Navas è uno dei portieri più titolati dell’ultimo decennio: ha vinto tutto sia al Real Madrid che al PSG, comprese le tre Champions League di fila con le Merengues. Il Napoli vorrebbe a tutti i costi puntare su di lui e i presupposti che l’affare possa andare a buon fine ci sono.

LEGGI ANCHE –> Asse Juventus-Fiorentina caldissimo! Commisso spinge per un clamoroso ritorno

I tifosi del Napoli attendono e sperano in un colpo che potrebbe aumentare la consapevolezza di essere una squadra in grado di combattere per i traguardi più alti.