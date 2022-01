Si sblocca la trattativa, Spalletti avrà il suo centrocampista!

Dopo una trattativa lunga ed estenuante il Napoli sembra averla spuntata per il centrocampista, rendendo felice Luciano Spalletti.

È stata una trattativa lunga ed estenuante, ma alla fine il Napoli l’ha spuntata e Spalletti può sorridere.

Arriverà il centrocampista tanto atteso, che il tecnico toscano aveva richiesto a gran voce. Si tratta dell’uruguagio giocatore del Cagliari Nahitan Nandez.

Il Napoli sembra infatti aver raggiunto un accordo per il cartellino del giocatore, sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni. Il classe 95 dovrebbe sbarcare a Capodichino nelle prossime ore, atteso dai tifosi partenopei.

Il giocatore è arrivato in Italia nel 2019, prelevato dal Boca Juniors per 17 milioni, dopo aver giocato 2 anni con gli xeneizes, vincendo anche il campionato argentino nel 2018.Prima dell’esperienza argentina, era stato nel suo paese, in Uruguay, e con il Peñarol, squadra in cui è cresciuto, ha conquistato due titoli d’Uruguay consecutivi, tra il 2016 e il 2017.

In Italia ha fatto subito vedere le sue qualità e la sua duttilità, dato che con i rossoblu è stato usato sia da mezz’ala di centrocampo che da vero e proprio esterno a tutta fascia, non facendo mai mancare il suo apporto e risultando uno dei giocatori più forti delle ultime complesse stagioni per gli isolani.

In questi 3 anni a Cagliari ha giocato 90 partite, segnando 4 gol e portando anche la bellezza di 9 assist.

LEGGI ANCHE -> Borussia Dortmund, Haaland pronto all’addio: scelto il sostituto

Beffate Inter e Juve

Sul talento uruguagio era da tempo noto l’interesse di altre due top della nostra Serie A, Inter e Juve, che sono state più volte tanto vicine a chiudere il colpo, senza però mai affondare la zampata decisiva.

Entrambe le squadre avrebbero volentieri accolto il duttile centrocampista, che si sarebbe adattato alla perfezione alle necessità di entrambi gli allenatori, ma le trattative si sono arenate dato che nessuna delle due era disposta a concedere l’obbligo di riscatto ai cagliaritani.

Il sostituto dalla Germania?

Ora il Cagliari cerca un sostituto, dato che la squadra è rientrata prepotentemente nella lotta per la salvezza, non sarà però facile garantirselo dato che rimangono pochi giorni alla fine dell’attuale finestra di mercato.

LEGGI ANCHE -> Rodrigo De Paul ai ferri corti con Simeone: torna in Serie A!

È già arrivato ufficialmente Baselli, ma Giulini e Capozucca non vogliono fermarsi qui, per garantire alla propria squadra un girone di ritorno più tranquillo di quello d’andata. Uno dei nomi di cui si parla è quello dell’australiano Hrustic, centrocampista dell’Eintracht Francoforte classe 1995, stessa età e stesse caratteristiche di Nandez, dato che può giocare sia da centrale di centrocampo che da esterno.

Vedremo se con i tedeschi si troverà l’accordo.